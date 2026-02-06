Carnaval 2026: Pernambuco Meu País atrai público de várias partes do mundo para o Recife

Foliões curtem abetura do Festival Pernambuco Meu País (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O calendário do Carnaval 2026 começou a ganhar forma em Pernambuco e nesta sexta-feira (6), foliões de diversas partes do Brasil e do mundo se reuniram no Terminal Marítimo de Passageiros do Recife, no Bairro do Recife, para assistir aos primeiros shows do Festival Pernambuco Meu País. No primeiro dia subiram ao palco Alessandra Leão & Burh; Mestre Ambrósio, Mundo Livre S/A, Nação Zumbi, com participação especial de Maciel Salú, e João Gomes.

O jornalista Pedro Teixeira, de 30 anos, natural de Goiás, esteve presente na abertura ao lado da namorada, que é fã de João Gomes.

“Eu negociei minhas férias para poder curtir. É a primeira vez que venho para o carnaval do Recife. Está tudo muito lindo. Estou impressionado com a decoração. A gente estava na Pracinha do Arsenal, e está tudo muito bonito, em todos os lados. As criancinhas dançando e aproveitando. Faz uns dez anos que eu moro em São Paulo, e eu cheguei lá justamente quando começou a ter carnaval mais forte. Desde então, eu vivo o carnaval todo ano”, afirma.

Já a enfermeira gaúcha Gina Sanchez, de 50 anos, que hoje mora na Alemanha, decidiu trazer as amigas do Sul do país para conhecer a cultura pernambucana. “Eu vim para o show porque gosto muito de Nação Zumbi, dessa homenagem que está sendo feita. A gente quer ir para Olinda no domingo, mas também ver Galo, que não pode faltar. A programação está muito boa”, destaca.

Natural de Caruaru, Diego Gouveia, de 40 anos, reservou a noite de sexta-feira para curtir o começo do carnaval com o companheiro e acompanhar os shows de artistas locais. “Achei que o carnaval do ano passado seria o meu último mais ativo, mas a minha carne é de carnaval. E é de extrema importância artistas locais estarem em palcos grandes como este. Quando a gente pensa em Buhr e em Alessandra Leão, são artistas que trazem as raízes da nossa cultura, que merecem toda referência e toda homenagem. A gente está aqui justamente para reverenciar isso tudo”, afirma.

Homenagens

João Gomes integra ainda a lista de homenageados do Carnaval 2026, que traz como tema “A gente é festa”. Neste ano também recebem homenagem Chico Science (1966–1997), símbolo do movimento manguebeat; o Maestro Duda, referência histórica do frevo; e a cantora Nena Queiroga, nome consagrado da festa. Na noite de sexta-feira, a partir das 18h30, o palco recebe Alessandra Leão & Burh, Mestre Ambrósio, Mundo Livre S/A e Nação Zumbi, que apresenta o álbum Da Lama ao Caos com participação especial de Maciel Salú.

No sábado, o festival começa mais cedo e amplia o diálogo com as tradições populares. A partir das 16h30, o Cortejo Brincantes de Pernambuco toma conta do espaço com a presença do Homem da Meia-Noite, do Galo da Madrugada e dos bonecos gigantes de Olinda. Na sequência, a Orquestra do Maestro Duda sobe ao palco acompanhada por Nonô Germano, André Rio e Marrom Brasileiro. O projeto Frevo Mulheres reúne Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Sena, antes dos shows de Priscilla Senna e Raphaela Santos, que fecham a noite.

O domingo marca o encerramento do festival no Terminal Marítimo com atrações nacionais. A partir das 17h30, se apresentam o Bloco Samba A Turma do Sabaré e o projeto Mulheres no Samba, com a Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops. Na sequência, sobem ao palco Alcione, Belo e Gloria Groove.

Durante o período oficial do carnaval, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o Festival Pernambuco Meu País segue com programação no Jardim do Cais do Sertão, no Recife, e na Praça do Carmo, em Olinda.

