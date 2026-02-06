Carnaval 2026: Grande Recife anuncia plano de circulação e paradas de ônibus em Olinda
As mudanças do Grande Recife para o carnaval de Olinda entram em vigor a partir das 6h, do sábado (14), e seguem até as 12h, da Quarta-feira de Cinzas (18)
Publicado: 06/02/2026 às 14:21
Motorista abandona ônibus após invasão de grupo no Centro do Recife (Reprodução)
O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) anunciou, nesta sexta-feira (6), o Plano de Circulação e Paradas de ônibus para o Carnaval de Olinda 2026.
As mudanças entram em vigor a partir das 6h, do sábado (14), e seguem até as 12h, da Quarta-feira de Cinzas (18).
Durante o período carnavalesco, em razão dos bloqueios viários e da intensa movimentação de foliões na cidade de Olinda, haverá alterações temporárias nos itinerários das linhas diurnas e do serviço Bacurau que atendem o município e seu entorno.
Segundo o consórcio, as medidas visam garantir a segurança viária, a fluidez do tráfego e a continuidade do atendimento aos usuários do transporte público.
O Plano de Circulação contempla a reorganização dos percursos, pontos de retorno e locais de embarque e desembarque, adequando a operação dos ônibus às interdições previstas nos principais corredores de acesso ao Sítio Histórico e demais polos de folia.
As mudanças foram planejadas de forma integrada, considerando o funcionamento do sistema durante todos os dias de festa, inclusive no período noturno.
Ainda para atender aos foliões que irão à Olinda, e como opção para não usarem o automóvel, e, sim, o transporte público, o CTM irá ativar as linhas especiais:
Expresso Carnaval Shopping Recife/Olinda, Shopping Rio Mar/Olinda, Shopping Guararapes/Olinda: R$ 30,00;
Plaza Shopping/Olinda: R$ 35,00;
Shopping Tacaruna/Olinda: R$ 20,00.
O CTM destaca que o plano completo, com o detalhamento dos novos itinerários, paradas ativas, paradas desativadas e linhas envolvidas, encontram – se detalhados no nosso site oficial do Carnaval, www.granderecife.pe.gov.br/carnaval2026.
Segue Plano de Circulação do Carnaval de Olinda:
PLANO DE CIRCULAÇÃO - CARNAVAL DE OLINDA / 2026
A partir das 6h do sábado (14) até 12h a Quarta-feira de Cinza (18)
MUDANÇAS DOS ITINERÁRIOS DAS LINHAS DO STPP/RMR
1- Linhas: 881 – TI XAMBÁ / RIO DOCE (AV. GETÚLIO VARGAS)
884 – JARDIM BRASIL / RIO DOCE
885 – SÍTIO NOVO / RIO DOCE
Sentido: Av. Presidente Kennedy / Rio Doce – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Presidente Kennedy, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...
Sentido: Rio Doce / Av. Presidente Kennedy – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Presidente Kennedy...
2- Linha: 886 – OURO PRETO / RIO DOCE
Sentido: Ouro Preto / Rio Doce – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Rua Romeu Jacobino Figueredo, Rodovia PE-15, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira..
Sentido: Rio Doce / Ouro Preto – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Rua Romeu Jacobino Figueredo...
3- Linhas: 030 - TI RIO DOCE / BARRA DE JANGADA
910 – PIEDADE / TI RIO DOCE
1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA)
1981 – TI RIO DOCE / TI JOANA BEZERRA
1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)
1985 – RIO DOCE (BACURAU)
1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE/CONDE DA BOA VISTA)
1992 – PAU AMARELO
1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA
1994 – CONJUNTO BEIRA MAR
1995 – PAU AMARELO (BACURAU)
2920 – TI RIO DOCE / CDU
2930 – TI RIO DOCE / DOIS IRMÃOS
Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...
4- Linha: 1911 – OURO PRETO (COHAB)
Sentido: Olinda/Recife - Itinerário normal
Rua Manoel Clementino Marques, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, retorno em frente ao 7º R.O, Rodovia PE-15, Rua Manoel Clementino Marques...
5- Linha: 1940 – TI PE-15 (CIRCULAR)
Sentido: TI PE–15 / Casa Caiada - Itinerário normal
Terminal Integrado da PE-015, rodovia PE-015, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-015, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos...
Sentido: Casa Caiada / TI PE–15 – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos (Ponto de Retorno), Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Viaduto de Ouro Preto, Rodovia PE-15, TI PE-15...
6- Linha: 1971 – AMPARO
Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...
7- Linhas: 1974 – JARDIM ATLÂNTICO
1982 – CONJUNTO BEIRA MAR / DERBY
Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...
8- Linha: 1975 – AMPARO (BACURAU)
Sentido: Olinda/Recife – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido Recife/Olinda - ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...
9- Linhas: 1950 – ENGENHO MARANGUAPE / VARADOURO
Sentido: Janga/Varadouro – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO)
Sentido: Varadouro/Janga – ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO), Contorno na Praça 12 de Março, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti...