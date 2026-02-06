Carnaval deve movimentar R$ 10,8 bilhões em Pernambuco em fevereiro

Durante os quatro dias de carnaval, a previsão é de que o período adicione aproximadamente R$ 141,8 milhões em mercadorias à economia pernambucana (Foto: Sandy James/DP Foto)

Época de movimentação cultural e atração de turistas para Pernambuco, o carnaval 2026 deve impulsionar a movimentação de R$ 10,79 bilhões em fevereiro, considerando exclusivamente, a circulação de mercadorias. O levantamento feito pelo Hub de Dados do Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) também revela uma retração de 1,3% em relação ao mesmo período de 2025, resultado do cenário mais restritivo ao consumo das famílias.

Segundo o estudo, a projeção de arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em fevereiro de 2026 é de cerca de R$ 2,2 bilhões, com dados deflacionados, de acordo com os preços de dezembro de 2025.

“As projeções de arrecadação do ICMS indicam uma movimentação econômica otimista durante o Carnaval, com expectativa de que o consumo associado exclusivamente ao período supere em 1,6% o resultado observado no ano anterior. A ampliação dessas oportunidades do setor terciário está associada principalmente à capacidade dos empresários de planejar e executar estratégias direcionadas ao aproveitamento desse aumento temporário da demanda”, analisa o economista Rafael Lima, do Hub de Dados do Comércio da Fecomércio-PE

Durante os quatro dias de carnaval, a previsão é de que o período adicione aproximadamente R$ 141,8 milhões em mercadorias à economia do estado. Isso representa 1,3% da movimentação total projetada para fevereiro e 1,6% acima do registrado no carnaval de 2025, considerando um intervalo de confiança de 95%, que varia entre R$119,1 milhões e R$164,5 milhões.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, destaca a importância do carnaval para a economia do estado. “O carnaval de Pernambuco mantém relevância para o setor terciário. No comércio de mercadorias, o período representa uma perspectiva de reforço de caixa e de efetivação de vendas. De forma complementar, os segmentos de serviços e turismo registram aumento de demanda durante as festividades. Trata-se de um período de oportunidades para o setor”.

Série histórica

Na análise da série histórica, referente ao período de 2013 a 2026, a pesquisa mostra uma tendência de crescimento da arrecadação real no decorrer dos anos, com oscilação sazonal. A partir de 2020, a série aponta maior volatilidade reflexo dos impactos econômicos da pandemia.

A pesquisa indica que os meses de Carnaval, em geral, alcançam desempenho superior ou alinhado à média mensal, seguida pelos meses subsequentes que tendem a registrar acomodação da atividade econômica. Esse padrão foi observado de forma recorrente desde 2013, o que reforça a potência do impacto do carnaval, concentrado no curto prazo, principalmente nos setores de serviços e atividades diretamente ligadas ao período.

