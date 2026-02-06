Desfile do Homem da Meia-Noite contará com esquema reforçado de segurança, diz bloco

Organização do bloco diz que Homem da Meia-Noite terá percurso de 4km no Sítio Histórico de Olinda no sábado de carnaval (14)

Anúncio do esquema de segurança para o desfile do Homem da Meia-Noite 2026 (Foto: Divulgação)

A estrutura do desfile do Homem da Meia-Noite em 2026 contará com segurança e apoio para foliões reforçado ao longo de todo o percurso, que será feito nas ruas do Sítio Histórico de Olinda no sábado de carnaval (14), às 0h. Esse ano, será mantido o percurso de em média 4km.

Segundo a organização do bloco, os métodos de segurança contam com 3 ambulâncias, 16 bombeiros civis e 200 seguranças. Na noite do sábado, fogos de artifício sem ruído serão utilizados para a festa.

O reforço de segurança contará, ainda, com a Prefeitura de Olinda. Ao longo do percurso, estarão presentes 50 guardas municipais, que trabalharão em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco.

No Largo do Bonsucesso, haverá um Ponto de Atenção e Urgência e Emergência e uma Ambulância com UTI.

Serão utilizados dois drones da Secretaria de Segurança Cidadã, monitorados na sede do órgão. Serão 14 totens de segurança espalhados pelo desfile.

Corpo de Bombeiros

O itinerário do Corpo de Bombeiros contará com viaturas de combate a incêndio de prontidão no Varadouro. Para diminuir o tempo de resposta em caso de emergência durante o desfile, haverão viaturas de emergência de prontidão na Igreja Nossa Senhora do Amparo.

Polícia Militar

Em 2025, a Polícia Militar disponibilizou 420 homens para a segurança do desfile do Calunga. Esse ano, será aplicado um acréscimo de 40% a 45% no efetivo — uma média de 600 policiais no desfile do Homem da Meia-Noite.