Mais de mil policiais do estado aprendem Linguagem Brasileira de Sinais

A meta é ampliar a capacidade de atendimento acessível à população surda e qualificar os profissionais da segurança pública para uma comunicação "mais inclusiva’ e fazer abordagens "mais humanizadas"

Curso de Libras é gratuito (Foto: Arquivo)

O Governo do Estado promove, nesta sexta (6), a formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) voltada para 1.200 policiais.

A meta é ampliar a capacidade de atendimento acessível à população surda.

A formação acontece, no Centro de Assistência Social da Polícia Militar, no Recife.

Segundo o estado, a iniciativa pretende qualificar os profissionais da segurança pública para uma comunicação “mais inclusiva’ e fazer abordagens “mais humanizadas” com as pessoas com deficiência.

Está prevista a apresentação do aplicativo “Tá na Mão”, uma ferramenta tecnológica desenvolvida para facilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes.

O aplicativo atua como um importante recurso de acessibilidade, auxiliando atendimentos em serviços públicos, situações emergenciais e demandas do cotidiano, garantindo mais autonomia, cidadania e inclusão social.

De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo, a ação reforça o papel do Estado na construção de políticas públicas transformadoras.

O Coronel PM Castelo Branco, reforça que a cooperação entre as instituições representa um avanço significativo na qualificação profissional e no fortalecimento de práticas institucionais voltadas ao atendimento humanizado e inclusivo, especialmente às pessoas com deficiência e à comunidade surda, contribuindo para uma atuação cada vez mais alinhada aos princípios da equidade e do respeito à diversidade.