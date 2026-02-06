Carnaval 2026: show de João Gomes, no palco do Pernambuco Meu País, abre agenda do fim de semana; confira
O Diario de Pernambuco reuniu os principais eventos carnavalescos gratuitos que acontecem nesta sexta (06) e no fim de semana em Recife e Olinda
Publicado: 06/02/2026 às 12:59
Confira as atrações carnavalescas desta sexta (06) e do fim de semana (Foto: Rafael Viera/DP Foto)
A folia do Carnaval 2026 começa a ganhar proporções maiores com o passar dos dias, tanto que os shows do Festival Pernambuco Meu País no Recife iniciam nesta sexta-feira (06), com apresentações de João Gomes, Nação Zumbi e Mestre Ambrósio no palco montado no Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife Antigo.
O Festival, que é promovido pelo Governo do Estado e tem como tema “A gente é festa", ainda terá apresentações no Recife de Priscila Senna, Raphaela Santos, Alcione, Belo neste sábado (07) e domingo (08).
Outras opções para os foliões são as programações oferecidas pela Prefeitura do Recife, como o bloco Bicho Maluco Beleza, que será comandado por Alceu Valença neste domingo (08) na Rua da Aurora, e o Circuito Leda Alves de Cultura Popular, que reúne o desfile de mais de 20 agremiações nesta sexta (06) e no fim de semana.
Em Olinda, as ladeiras do Sítio Histórico irão ferver com a tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes, que acontece neste sábado (07), além dos desfiles dos blocos que prometem animar ainda mais a Marim dos Caetés.
Diante de tudo isso, o Diario de Pernambuco preparou uma agenda com as principais programações gratuitas que irão acontecer nesta sexta (06) e no fim de semana no Recife e em Olinda.
Programação da Folia
Recife
Festival Pernambuco Meu País (Terminal Marítimo de Passageiros, de 06 a 08/02)
06/02 (sexta)
18h30 - Alessandra Leão & Buhr
20h - Mestre Ambrósio
21h30 - Mundo Livre S/A
23h - Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação especial de Maciel
0h30 - João Gomes
07/02 (sábado)
16h30 - Cortejo Gigantes de Pernambuco com O Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e Bonecos Gigantes
18h30 - Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marron
Brasileiro
20h30 - Frevo Mulheres: Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Senna 22h30 - Priscila Senna
0h30 - Raphaela Santos
08/02 (domingo)
17h30 - Bloco de Samba A Turma do Saberé
18h30 - Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
20h - Alcione
22h - Gloria Groove
Oh - Belo
Bloco Bicho Maluco Beleza
Pelo segundo ano consecutivo, o bloco Bicho Maluco Beleza ocupa a Rua da Aurora, na área central do Recife, neste domingo (08) às 16h. Segundo a Prefeitura do Recife, o bloco visa celebrar a diversidade musical, liberdade criativa e o espírito democrático da folia, com proposta inclusiva e atmosfera vibrante que reúne diferentes gerações de foliões.
Circuito Leda Alves de Cultura Popular
Com a ideia de fortalecer a tradição do carnaval de rua, o Circuito Leda Alves de Cultura Popular retorna nesta sexta (06) e no fim de semana promovendo um desfile de pelas Ruas do Recife Antigo, reunindo mais de 20 agremiações a cada dia.
Durante as prévias, os cortejos, que tem concentração Cais da Alfândega, acontecerão a partir das 17h desta sexta (06) e das 15h em diante no sábado (07) e domingo (08). Nos dias de Carnaval, os desfiles serão das 15h às 20h.
Neste fim de semana, o Circuito Leda Alves de Cultura Popular terá a presença da Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda, Troça Carnavalesca Mista (TMC) Cariri Olindense, entre outras agremiações de diversas manifestações carnavalescas.
Festival PREAMP
A 23ª edição do festival PREAMP, que acontece nesta sexta (06) e sábado (07), a partir das 16h, no Cais da Alfândega, traz ao público shows com alguns dos nomes proeminentes da cena musical atual do Nordeste.
Com o tema ‘Conexão Nordeste’, o evento destaca a força criativa da região e reforça o compromisso com a promoção da música autoral nordestina. Este ano, sobem ao palco artistas como Luedji Luna e Martins, entre outros.
O evento é realizado pela Articulação Musical Pernambucana (AMP), com patrocínio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
A Mostra Musical traz os shows de seis atrações pernambucanas - Islan, O Cão, Dandara MC, Mestre Josivaldo Caboclo, Alice Counter e Rob Love -, selecionadas a partir de uma curadoria pensada a partir da diversidade e da necessidade da democratização do acesso aos palcos.
Blocos de pau e corda
Nesta sexta-feira (06) e sábado (07), os foliões poderão contemplar, na Praça do Arsenal, os tradicionais blocos de pau e corda da Região Metropolitana, que irão desfilar pelo bairro do Recife com toda sua elegância de tecidos, cores e fios que remontam ao início do século XX.
Nesta sexta (06), a partir das 18h, a programação terá a apresentação de oito blocos líricos que celebram a tradição do frevo.
Entre os blocos, estão O Bondinho Bloco Infantil, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico, Bloco das Ilusões, Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco Lírico Carnavalesco Damas e Valetes, Bloco Lírico Com Você no Coração e Bloco Carnavalesco Lírico Sempre Feliz.
No sábado (07), a programação contará também com um cortejo de flabelistas e flabelos, saindo pela Avenida Rio Branco, às 17h, percorrendo a Rua do Bom Jesus e chegando à Praça do Arsenal.
A partir das 18h, o público poderá acompanhar as apresentações do Bloco Flabelo Encantado, Bloco Lírico Flor do Tamarindo, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos e Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho.Cada agregação terá 30 minutos de evolução.
Confira os horários das apresentações na Praça do Arsenal:
Sexta-feira (06)
18h – O Bondinho Bloco Infantil
18h30 – O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico
19h – Bloco das Ilusões
19h30 – Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão
20h – Bloco Flor do Eucalipto
20h30 – Bloco Lírico Carnavalesco Damas e Valetes
21h – Bloco Lírico Com Você no Coração
21h30 – Bloco Carnavalesco Lírico Sempre Feliz
Sábado (07)
18h – Bloco Flabelo Encantado
18h30 – Bloco Lírico Flor do Tamarindo
19h – Bloco Compositores e Foliões
19h30 – Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira
20h – Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
20h30 – Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho
Encontro de Blocos Afro
Nesta sexta (06) também haverá no Arsenal o Encontro de Blocos Afros, que celebra a força, a ancestralidade e a riqueza da cultura afro-brasileira no Carnaval do Recife.
O Encontro faz reverência aos ritmos, danças, indumentárias e símbolos que reafirmam a identidade negra, promovendo um momento de valorização histórica, resistência cultural e afirmação da diversidade que compõe a festa recifense.
Ensaio Coletivo de Nações de Maracatu
O Pátio de São Pedro, na área central do Recife, será o palco do Ensaio Coletivo de Nações de Maracatu - Tumaraca. Os ensaios irão se reunir a partir das 18h.
Encontro de Afoxés
No domingo (08), o Pátio de São Pedro receberá, a partir das 16h, mais uma edição dos Encontros de Afoxés. Durante a iniciativa, o público poderá vivenciar a força das tradições afro-brasileiras, em experiências marcadas pelo axé dos cânticos, dos tambores e dos movimentos que carregam séculos de espiritualidade, fé e resistência.
Os afoxés pernambucanos surgem como extensão do terreiro para a rua e constituem expressão viva da ancestralidade africana, do sagrado e da resistência negra.
Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016).
Palco Frei Caneca
A Praça do Arsenal também sediará neste domingo (08), a partir das 17h, mais uma edição do Palco Frei Caneca. O evento irá trazer os artistas locais em um show gratuito no coração da cidade.
Festival Pré no Reggae
Também no domingo (08), o Cais da Alfândega irá receber a 18ª edição do Festival Pré no Reggae, uma das mais aguardadas prévias carnavalescas gratuitas destinada a quem gosta do ritmo jamaicano.
O evento, que inicia a partir das 17h, terá apresentações de Dona Bagga, que irá convidar a cantora Mali e Rico Dujanga; Takafaire; Manga Rosa; Dj Hal; Dj Favela e Dj Armandinho.
Olinda
Na Marim dos Caetés, o último final de semana de prévias irá reunir diversos desfiles tradicionais de troças e blocos. Os desfiles já iniciam nesta sexta (06) e seguirão até este domingo (08), com destaque para os cortejos das Sambadeiras e da Ceroula de Olinda.
Além dos desfiles, haverá a tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes irá acontecer neste sábado (07), com largada marcada para às 8h na Ribeira. Este ano, a competição não irá se restringir à tradicional corrida. Os bonequeiros também poderão disputar uma nova modalidade, a corrida com obstáculos, que aumenta o nível do desafio e deixa a brincadeira ainda mais animada.
Confira a programação de Olinda
Sexta-feira (06/02)
Cortejo – Os Poriguares no Frevo
Local: Rua do Bom Fim (em frente ao 7 Colinas)
Concentração: 10h
Saída: 18h
Cortejo – Não Acredito Que Te Brifei
Local: Praça do Carmo
Concentração: 18h
Saída: 19h
Cortejo – Companhia de Frevo Frevança
Local: Associação do Guadalupe
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – Trote da Troça Olinda, Frevo e Folia
Local: Praça de São Pedro (Carmo)
Concentração: 19h
Saída: 20h
Cortejo – O Menino do Beco
Local: Sede da Pitombeira
Concentração: 18h
Saída: 21h
Sábado (07/02)
Cortejo – Corrida dos Bonecos Gigantes
Local: Ribeira
Concentração: 6h
Saída: 8h
Cortejo – Bloco Infantil Casa da Vovó
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 8h
Saída: 9h
Cortejo – Mangue Beatinho
Local: Praça da Abolição
Concentração: 9h
Saída: 10h
Cortejo – Troça Quanta Lancheira
Local: Centro Luiz Freire
Concentração: 11h
Saída: 14h30
Cortejo – Bloco de Carnaval de Fernanda Spacca
Local: Rua Prudente de Morais
Concentração: 11h
Saída: 16h
Cortejo – Fui Ajeitar e Piorei
Local: Em frente ao Botequim Dona Chita – Quatro Cantos
Concentração: 12h
Saída: 15h30
Cortejo – Bloco da Associação de Proteção Veicular Grupo Ello
Local: Sede da Pitombeira
Concentração: 12h
Saída: 14h
Cortejo – Festa na Comunidade da Vila São Bento
Local: Rua Presidente Kennedy, nº 46
Concentração: 13h
Saída: 16h30
Cortejo – Apresentação Economia na Folia (SEDEPE)
Local: Praça Laura Nigro
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – Troça Carnavalesca Mista O Peneirão
Local: Quatro Cantos
Concentração: 15h
Saída: 16h30
Cortejo – A Vaidosa – Troça Carnavalesca
Local: Rua 27 de Janeiro (Sede da Pitombeira)
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – TCM Carlitos de Olinda
Local: Largo do Amparo (Bar do Ró)
Concentração: 16h
Saída: 19h
Cortejo – Comemoração de Aniversário
Local: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais
Concentração: 16h
Saída: 16h30
Cortejo – Calungada – Os Calungas Gigantes de Pernambuco
Local: Em frente à Prefeitura
Concentração: 16h
Saída: 18h
Cortejo – Batuques de Pernambuco
Local: Av. Liberdade
Concentração: 16h30
Saída: 17h
Cortejo – O Bloco Caiu na Rede é Sereia
Local: Barrio Café e Bar – Varadouro
Concentração: 19h
Saída: 19h
Cortejo – TCM Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – O Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – Orquestra de Oséas
Local: Praça do Carmo
Concentração: 21h
Saída: 21h30
Cortejo – Boneco Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 21h
Saída: 21h30
Ensaio – Orquestra de Frevo Saboeira
Local: Alto da Sé
Concentração: 16h
Ensaio – Casa das Rainhas
Local: Rua Prudente de Morais, nº 346
Concentração: 17h
Domingo (08/02)
Cortejo – TCM Tá Maluco
Local: Praça João Lapa (Varadouro)
Concentração: 10h
Saída: 10h
Cortejo – Os Linguarudos do Bonsucesso e o Boneco de Jorge Federal
Local: Largo do Amparo
Concentração: 12h
Saída: 16h
Cortejo – Bloco Dezesperados
Local: Comunidade Vila São Bento – Guadalupe
Concentração: 12h
Saída: 16h
Cortejo – Bateria Povoada
Local: Praça do Rosário
Concentração: 13h
Saída: 14h
Cortejo – Batadoní – Grupo de Percussão
Local: Praça da Abolição
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – CEROULA
Local: Cruzeiro de São Francisco
Concentração: 15h
Saída: 15h
Cortejo – SAMBADEIRAS
Local: Ladeira da Misericórdia
Concentração: 14h
Saída: 15h
Cortejo – Bateria ADS Tsunami
Local: Av. Liberdade
Concentração: 14h
Saída: 16h
Cortejo – Bloco Aláfia
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 16h
Saída: 17h
Cortejo – Bloco Rango de Mãe, comida e alegria para todos!
Local: Rua 27 de Janeiro
Concentração: 16h
Saída: 17h
Cortejo – Pagodeiro Bolado
Local: Clube Vassourinhas
Concentração: 15h
Saída: 20h
Ensaio – Maracatu Badia
Local: Praça da Av. Liberdade (em frente à Biblioteca Pública)
Concentração: 13h
Ensaio – Afoxé Tèlá Òkó Ará Ejibô
Local: Beco ao lado do antigo Sanatório – Rua do Sol
Concentração: 15h
Ensaio – Balanço Enredo
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 17h