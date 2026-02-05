Fechamento da Ponte Duarte Coelho altera roteiros de 120 linhas de ônibus no Centro do Recife
A interdição ocorre às 11h deste sábado (7), para a montagem da estrutura do Galo da Madrugada.
Publicado: 05/02/2026 às 16:05
Passageiros embarcam em ônibus no Cais Santa Rita (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
Cerca de 120 linhas de ônibus terão os itinerários alterados a partir das 11h deste sábado (7), em razão do fechamento da Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife.
A interdição ocorre para a montagem da estrutura do Galo da Madrugada.
De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), o bloqueio viário afetará diretamente os pontos de embarque e desembarque de linhas que circulam pela área central da cidade.
Ao todo, serão impactadas 76 linhas convencionais, quatro do sistema BRT e 40 linhas Bacurau.
Para minimizar os transtornos aos usuários, o consórcio organizou 39 paradas temporárias, que funcionarão durante o período de interdição.
A principal orientação do CTM é que os passageiros utilizem, sempre que possível, o mesmo ponto de desembarque para o retorno da viagem, facilitando a organização do fluxo de ônibus e reduzindo dúvidas durante o deslocamento.
Equipes de orientação ao público
Para auxiliar a população durante as mudanças, o CTM informou que irá disponibilizar equipes de divulgação e orientação logo após o fechamento da ponte.
Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, os profissionais atuarão em dois turnos, das 6h às 12h e das 12h às 18h. Na sexta-feira (13), o atendimento ocorrerá apenas no período da manhã.
Os divulgadores estarão posicionados em pontos estratégicos, como a própria Ponte Duarte Coelho, os Terminais Integrados de Santa Rita, Recife e Joana Bezerra, além das estações de BRT Hospício, Derby, Nossa Senhora do Carmo, Guararapes, Soledade e Riachuelo.
Plano de circulação de ônibus com fechamento da Ponte Duarte Coelho
De acordo com o plano de circulação definido pela CTM, ônibus que seguem no sentido subúrbio/Centro e Centro/subúrbio deixarão de cruzar a Ponte Duarte Coelho e passarão a utilizar rotas alternativas, principalmente pelas avenidas Conde da Boa Vista, Cruz Cabugá, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel e Avenida Martins de Barros.
Entre as linhas operadas pela Borborema:
036 – Aeroporto
038 – Residencial Boa Viagem
063 – Jardim Piedade
154 – Jordão
172 – Marcos Freire
258 – Moreno
145 – Alto Dois Carneiros
146 – UR-11
Os ônibus mantiveram o itinerário normal até o Terminal Cais de Santa Rita no sentido Centro, mas realizaram ajustes pontuais no retorno aos bairros.
Já as linhas:
073 – Candeias
333 – Totó
352 – Curado II
362 – Curado IV
170 – Muribeca dos Guararapes
Essas linhas passaram a circular, nos dois sentidos, por vias como a Conde da Boa Vista e a Ponte Princesa Isabel, evitando a área interditada.
As linhas da empresa Caxangá, como:
715 – Alto Santa Terezinha
846 – Águas Compridas
744 – Dois Unidos
745 – Alto José Bonifácio
827 – Jardim Brasil
Terão desvios tanto na ida quanto na volta. No deslocamento para o Centro, os coletivos acessam o Terminal Cais de Santa Rita por ruas do bairro da Boa Vista e pela Ponte Princesa Isabel. No sentido contrário, seguem pela Rua da Aurora, Rua João Lira e Avenida Visconde de Suassuna.
No grupo de linhas operadas pela Conorte, incluindo:
1927 – Ouro Preto
1928 – Maranguape II
1936 – Mirueira
1956 – Igarassu
1957 – Caetés I
1975 – Amparo
1985 – Rio Doce
1995 – Pau Amarelo
As mudanças ocorrem nos dois sentidos. Os ônibus passam a acessar o Centro pelas avenidas Cruz Cabugá e Conde da Boa Vista, seguindo pela Ponte Princesa Isabel até o Terminal Cais de Santa Rita, e retornam aos bairros pelo mesmo corredor viário.
As linhas do Consórcio Recife, como:
523 – Dois Irmãos
533 – Casa Amarela
626 – Brejo
Deixam de utilizar o trajeto habitual pela Ponte Duarte Coelho. No sentido Centro, os coletivos passam a circular pela Rua da Aurora e Ponte Princesa Isabel; no retorno, seguem pela Rua João Lira e Avenida Conde da Boa Vista.
Na operação da Empresa Metropolitana, as linhas:
233 – Cavaleiro
254 – Jaboatão
Mantêm o percurso normal na ida ao Centro, mas retornam aos bairros por rotas alternativas. Saído do Cais Santa Rita, Passando pela Rua Siqueira Campos e rua do Imperador Dom Pedro II
Já os itinerários;
322 – Jardim São Paulo
131 – UR-02 sofrem ajustes principalmente no sentido Centro/subúrbio, passando pela Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora e Avenida Conde da Boa Vista.
As linhas 145 – Alto Dois Carneiros e 146 – UR-11 não têm alteração no itinerário.
As linhas operadas pela empresa Globo, como:
613 – Morro da Conceição
643 – Córrego do Jenipapo, e pela Mobibrasil:
2427 – Monsenhor Fabrício
2457 – São Lourenço
2462 – Loteamento Santos Cosme e Damião, também passam a circular pela Conde da Boa Vista e pela Ponte Princesa Isabel durante o período de interdição.
Além disso, a linha:
184 – Cabo, da empresa São Judas Tadeu, e a linha 515 – Nova Descoberta, operada de forma compartilhada, terão alterações no sentido Centro/subúrbio, mantendo o acesso ao Terminal Cais de Santa Rita como ponto central da operação.
O CTM orienta que os passageiros fiquem atentos às mudanças, utilizem o Terminal Cais de Santa Rita como referência e procurem os orientadores espalhados pelo Centro da cidade durante o período de interdição.