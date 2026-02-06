Tamandaré é o único município de Pernambuco com todas as praias próprias para o banho, diz CPRH

CPRH publicou, nesta sexta (6), o boletim de balneabilidade das praias de Pernambuco, apontando nove impróprias e 18 próprias para o banho

Praia dos Carneiros, em Tamadaré, Litoral Sul de Pernambuco, fica em 12º lugar na lista (Alexandre Gondim/DP/D. A Press) ()

Os resultados da última amostragem coletada pela equipe da Companhia Pernambucana de Meio Ambienta (CPRH) foram publicados no boletim de balneabilidade das praias pernambucanas nesta sexta (6).

Nove delas foram avaliadas como impróprias para o banho, sendo 18 próprias.

O município de Tamandaré, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, concentra o maior número de praias indicadas para o banho recreativo, conforme a CPRH.



São os casos da Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros, da Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas, no trecho da Rua Nilo Gouveia Filho, enfrente à estátua.



Já Olinda, na Região Metropolitana, apresenta um cenário contrário. Todas as praias avaliadas pela CPRH foram vetadas para o banho:

Praia de Rio Doce, de Bairro Novo, do Carmo e dos Milagres.

Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:

A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).

Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).

Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:



Imprópria



Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá



Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista



Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda



Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE) Olinda



Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Olinda



Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda



Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife



Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho



Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho



Própria

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá



Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá



Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu



Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista



Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife



Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife



Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo Vieira de Melo n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo Vieira de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes



Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, Cabo de Sto. Agostinho



Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca



Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca



Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré



Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré



Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande