Tamandaré é o único município de Pernambuco com todas as praias próprias para o banho, diz CPRH
CPRH publicou, nesta sexta (6), o boletim de balneabilidade das praias de Pernambuco, apontando nove impróprias e 18 próprias para o banho
Publicado: 06/02/2026 às 12:19
Praia dos Carneiros, em Tamadaré, Litoral Sul de Pernambuco, fica em 12º lugar na lista (Alexandre Gondim/DP/D. A Press) ()
Os resultados da última amostragem coletada pela equipe da Companhia Pernambucana de Meio Ambienta (CPRH) foram publicados no boletim de balneabilidade das praias pernambucanas nesta sexta (6).
Nove delas foram avaliadas como impróprias para o banho, sendo 18 próprias.
O município de Tamandaré, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, concentra o maior número de praias indicadas para o banho recreativo, conforme a CPRH.
São os casos da Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros, da Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas, no trecho da Rua Nilo Gouveia Filho, enfrente à estátua.
Já Olinda, na Região Metropolitana, apresenta um cenário contrário. Todas as praias avaliadas pela CPRH foram vetadas para o banho:
Praia de Rio Doce, de Bairro Novo, do Carmo e dos Milagres.
Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:
A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).
Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.
O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.
Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).
Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:
Imprópria
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE) Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Olinda
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho
Própria
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo Vieira de Melo n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo Vieira de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande