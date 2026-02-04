Carnaval 2026: com João Gomes, shows do palco Pernambuco Meu País no Recife começam nesta sexta (6)
Carnaval 2026 promovido pelo governo do estado vai homenagear Chico Science, João Gomes, Maestro Duda e Nena Queiroga
Publicado: 04/02/2026 às 11:47
O Carnaval 2026 promovido pelo governo do estado vai homenagear Chico Science, João Gomes, Maestro Duda e Nena Queiroga. O anúncio foi feito nesta quarta (4), em entrevista coletiva realizada no Recife, com a participação de autoridades da administração estadual.
O tema da folia será “A gente é festa". Também foram divulgados artistas que vão se apresentar nos palcos da capital e em outras cidades
Veja as atrações do palco Pernambuco Meu País no Recife
Terminal Marítimo de Passageiros, de 06 a 08/02
06/02 (sexta)
18h30 - Alessandra Leão & Buhr
20h - Mestre Ambrósio
21h30 - Mundo Livre S/A
23h - Nação Zumbi - Da Lama ao Caos, com participação especial de Maciel
0h30 - João Gomes
07/02 (sábado)
16h30 - Cortejo Gigantes de Pernambuco com O Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e Bonecos Gigantes
18h30 - Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marron
20h30 - Frevo Mulheres: Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Senna 22h30 - Priscila Senna
0h30 - Raphaela Santos
08/02 (domingo)
17h30 - Bloco de Samba A Turma do Saberé
18h30 - Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
20h - Alcione
22h - Gloria Groove
Jardim do Cais do Sertão, de 13 a 17/02
13/02 (sexta-feira)
15h30 - Urso Branco Cangaçá
16h - Afoxé Alafin Oyó (Patrimônio) convida Coco de Umbigada
17h - Mestre João Limoeiro (Patrimônio) convida Mestre Josivaldo Caboclo
18h - Getúlio Cavalcanti convida o Bloco Carnavalesco Misto da Saudade
19h - Orquestra Malassombro
20h30 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo convida Mônica Feijó e Josildo Sá
14/02 (sábado)
15h30 - Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro
16h - Afoxé Tela Oko Ara Ejibó
17h - O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico
18h - Frevo a dois
19h - Briê convida Siba Puri
20h30 - Banda Ave Sangria
15/02 (domingo)
15h30 - Urso Cangaçá de Água Fria
16h - Coco Miudinho da Xambá (Patrimônio) convida Cila do Coco
17h - Cacau e Lulu e Manguebitinho
18h - Zeca Cirandeiro
19h - Antúlio Madureira
20h30 - Renata Rosa convida Caetana
16/02 (segunda-feira)
15h30 - Maracatu de Baque Solto Estrela da Serra
16h - Afoxé Povo de Ogunté
17h - Samba de Coco Raízes de Arcoverde convida Pretinha do Congo
18h - Adiel Luna e Coco Camará convida Poli
19h - Fabiana Santiago
20h30 - Academia da Berlinda
17/02 (terça-feira)
15h30 - Boi Fantástico
16h - Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu (Patrimônio)
17h - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda
18h - Afoxé Filhos de Dandalunda
19h - Ciel Santos
20h30 - Banda Eddie
Cortejos Brincantes de Pernambuco
Arcoverde - 06/02 às 18h
Bloco Lírico Folguedos de Surubim
Clube de Bonecos Seu Malaquias
Boi Diamante de Arcoverde
Escola de Samba Limonil
Maracatu Raízes do Sertão
Maracatu Gavião de Ouro de São Lourenço
Recife - 07/02 às 16h30
Cortejo Gigantes de Pernambuco com O Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e o Encontro dos Bonecos Gigantes.
Ipojuca - 13/02 às 18h
Urso Branco Cangaçá
Tribo Indígena Tapirapé
Maracatu Estrela de Ouro de Aliança
Grêmio Recreativo Boi Pavão
Afoxé Oyá Alaxé
Cortejo Camarão dos Bonecos Mirins de Olinda
Belém de São Francisco - 16/02 às 17h30
Maracatu Afrobatuque
Bicharada do Mestre Jaime
Bonecos Gigantes Zé Pereira e Vitalina
Orquestra Dionon Pires
Triunfo - 17/02 às 15h
Caretas de Triunfo - Treca Alto Astral
Clube Central Isaias Lima
Agremiação Boi Arcoverde
Maracatu Batuque do Sertão
Os Caboclinhos da Jurema
Bezerros - 17/02 às 15h
Os Papangus de Bezerros - Grupo de Dança Folcpopular
Orquestra de Frevo Zezé Corrêa
Urso do Bairro Novo de Ribeirão
Maracatu de Baque Solto Pavão Misterioso
Cidades que receberão o Brincantes nas Escolas: Abreu e Lima, Águas Belas, Araripina, Arcoverde, Barreiros, Belém de São Francisco, Belo Jardim, Bezerros, Bodocó, Bom Jardim, Bonito, Buenos Aires, Buíque, Cabrobó, Camaragibe, Canhotinho, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Carpina, Caruaru, Catende, Cedro, Custódia, Escada, Exu, Flores, Floresta, Frei Miguelinho, Garanhuns, Granito, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Itaquitinga, Jatobá, Limoeiro, Macaparana, Mirandiba, Moreilândia, Nazaré da Mata, Olinda, Ouricuri, Palmares, Parnamirim, Passira, Paulista, Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Quixaba, Recife, Rio Formoso, Salgueiro, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria da Boa Vista, São Bento do Una, São José da Coroa Grande, São José do Egito, Serra Talhada, Sertania, Sirinhaem, Surubim, Tabira, Tacaimbo, Tacaratu, Timbaúba, Toritama, Tracunhaém, Trindade, Triunfo, Tuparetama, Vertentes, Vitória de Santo Antão e Xexéu.