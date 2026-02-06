Carlinhos Brown, Elba Ramalho e Lenine comandam 60ª edição do Baile Municipal do Recife
Claudionor Germano se consagra como único artista a participar de todas as edições. Otto s Priscila Senna também vão se apresnetar no sábado (7), no Clássic Hall, em Olinda
Publicado: 06/02/2026 às 12:20
Carlinhos Brown apresentou o instrumento chamado de caxirola. Crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press ()
O Baile Municipal do Recife completa 60 anos, neste sábado (7), e consolida o título de baile mais tradicional e longevo da capital pernambucana.
Durante a noite, o público será animado por mais de 20 atrações, e toda a renda arrecadada será revertida para instituições beneficentes que prestam serviços à sociedade recifense. Um dos destaques da programação será o renomado compositor, cantor e percussionista Carlinhos Brown, baluarte da MPB, do samba-reggae e da axé music. O Baile contará com mais de sete horas ininterruptas de música.
Os ingressos custarão R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no Classic Hall e nos sites www.bilheteriadigital.com, que possui pontos físicos no Shopping Recife (quiosque), nas lojas Esposende do RioMar e do Tacaruna, Mix Mateus Boa Viagem, além do site www.recifeingressos.com, com pontos de venda no Shopping RioMar (loja no piso L1, em frente ao quiosque da Lupo, e quiosque no piso L1, em frente à Crocs).
Os portões serão abertos às 20h, quando o público será recepcionado por atrações da cultura popular, como a Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi e o grupo Guerreiros do Passo. As orquestras Gil e Plural também animam o receptivo, que contará ainda com intervenções circenses de artistas utilizando malabares, monociclos e pernas de pau.
Após a apresentação dos vencedores do Concurso de Fantasias 2026, a noite será aberta pela Orquestra Popular do Recife (OPR), sob a regência do maestro Ademir Araújo, que recepcionará Claudionor Germano, decano do frevo e presente em todas as edições do Baile, além de Nonô Germano. Enquanto isso, os Guerreiros do Passo animarão os salões, replicando uma das cenas mais emblemáticas do filme O Agente Secreto, no qual a OPR e o grupo arrastam uma multidão sedenta por folia.
Na sequência, o maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH) comandam o frevo e recebem Otto e Larissa Lisboa.
A partir das 23h40, o maestro Spok assume a batuta de sua orquestra e recebe convidados especiais, como o maestro Duda, que, aos 90 anos, irá reger a orquestra, além de Lenine, um dos homenageados do Carnaval 2026. Carlinhos Brown sobe ao palco acompanhado por integrantes de sua percussão e promove a ponte entre Pernambuco e Bahia ao interpretar nove músicas, entre elas o frevo Paixão de Rua, de sua autoria. A canção será entoada ao lado do Coral Edgar Moraes, exaltando versos que unem o frevo ao axé, com referências à Sé, ao funk e à lua de Olinda no circuito Barra-Ondina.
Após a participação de Brown, o frevo, o samba e o brega pernambucanos tomam conta da festa com a energia de Elba Ramalho, Priscila Senna, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche.
Veja programação
20H ABERTURA DOS PORTÕES
20H ÀS 20H30 DJ DOLORES
20h40 às 21h DESFILE DAS FANTASIAS
21h às 22h ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE CLAUDIONOR GERMANO NONÔ GERMANO GUERREIROS DO PASSO
22H10 ÀS 22H20 DJ DOLORES
22h30 às 23h20 OPBH OTTO LARISSA LISBOA
23H20 ÀS 23H50 DJ DOLORES
23h50 às 00h00 SpokFrevo Orquestra
23h50 às 00h00 MAESTRO DUDA
00h00 às 00h30 LENINE
00h30 às 01h10 CARLINHOS BROWN CORAL EDGARD MORARES
01h10 às 01h55 ELBA RAMALHO
02h às 02h20 PRISCILA SENNA
02h20 às 02h40 GERLANE LOPS
02h40 às 03h MARRON
03h às 03h20 NENA QUEIROGA
03h20 às 03h40 ALMIR ROUCHE