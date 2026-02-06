Governo de Pernambuco assina termo para castração de mais de 30 mil cães e gatos

Os atendimentos começam na primeira semana após o Carnaval, pelo Centro Educacional Santos Dumont, em Boa viagem

A iniciativa integra a Política Estadual de Controle Populacional Ético de Cães e Gatos, voltada à preservação ambiental, ao bem-estar animal e à promoção da saúde pública. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

O Governo de Pernambuco assinou, na manhã desta sexta-feira (6), o termo de cooperação que viabiliza a castração de mais de 30 mil cães e gatos em todo o estado.

A iniciativa integra a Política Estadual de Controle Populacional Ético de Cães e Gatos, voltada à preservação ambiental, ao bem-estar animal e à promoção da saúde pública.

Ao todo, serão realizadas 33.275 cirurgias de castração, com implantação de microchips para monitoramento dos animais.

O investimento é de R$ 20 milhões, considerado o maior programa do Nordeste voltado ao controle populacional de cães e gatos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Daniel Coelho, as cirurgias serão realizadas por meio de duas unidades móveis de esterilização (castramóveis), que vão percorrer o estado em regime de mutirão.

Os atendimentos começam na primeira semana após o Carnaval, pelo Centro Educacional Santos Dumont, seguindo para o Pátio de Eventos de Camaragibe e, posteriormente, outras cidades pernambucanas.

Durante o evento, a governadora Raquel Lyra destacou que a ação marca a consolidação de uma política pública permanente voltada à causa animal e à educação ambiental.

“A gente agora lança uma política pública de Estado para cuidar deles, conscientizar e castrar. É sobre como nós nos educamos para cuidar do nosso planeta, da natureza e dos nossos animais, sabendo que eles também têm direitos”, afirmou.

A governadora também ressaltou o papel das escolas na conscientização e na mobilização da sociedade. “Queremos transformar nossas escolas em pontos de apoio para vacinação, castração e conscientização. A causa animal também passa pela educação”, completou.

Daniel Coelho destacou ainda a dimensão do programa e o impacto da castração no controle de animais em situação de rua.

“Estamos lançando o maior programa do Nordeste de controle populacional de cães e gatos, com mais de 30 mil cirurgias contratadas e investimento superior a 20 milhões de reais”, explicou.

Segundo o secretário, a castração é a principal estratégia para enfrentar o abandono.

“Não há outro caminho para prevenir maus-tratos e reduzir a população de animais nas ruas que não seja a política de castração. Uma cadela castrada pode evitar mais de mil animais nas ruas e uma gata, mais de três mil. Em poucos anos, podemos reduzir drasticamente esse problema”, afirmou.

O programa também prevê exames, acompanhamento veterinário e parcerias com clínicas para garantir o cuidado pós-operatório de animais sem tutor, com apoio de protetores independentes.

Conforme Daniel Coelho, a expectativa do governo é que, em cerca de cinco anos, a política contribua para reduzir de forma significativa a população de animais em situação de rua em Pernambuco.