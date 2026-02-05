Incêndio atinge depósito de tecidos em Caruaru

Fogo ocorreu em prédio de quatro pavimentos. Bombeiros foram acionados à tarde e não há registro de vítimas

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial no município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta quinta-feira (5). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 15h para atender a ocorrência.

O fogo ocorreu em um depósito de tecidos localizado em um edifício de quatro pavimentos. Para o atendimento, foram mobilizadas cinco viaturas, sendo três de combate a incêndio, uma de resgate, uma de salvamento e uma de comando operacional.

A operação foi coordenada pelo Oficial de Operações e conta ainda com o apoio de três carros-pipa da Prefeitura e da Defesa Civil do município.

Como medida preventiva, a Defesa Civil realizou a evacuação de algumas residências vizinhas ao prédio atingido.

Até o momento, não há registro de vítimas, apenas danos materiais.