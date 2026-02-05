Pernambuco lança plataforma digital com 500 serviços e assistente virtual com IA

O portal pe.gov marcou mais uma etapa do Programa Pernambuco Digital, unificando serviços de saúde, educação e CNH em um "balcão único" para facilitar a vida do cidadão

Lançamento da plataforma pe.gov (Foto: Marina Torres / DP Foto)

Nesta quinta-feira (5), o Governo de Pernambuco lançou a plataforma pe.gov, interface digital que reúne mais de 500 serviços em um único ambiente virtual.

O lançamento faz parte do programa Pernambuco Digital que tem previsão de investimento de cerca de R$ 165 milhões até o fim do ano.

Durante o lançamento, a governadora Raquel Lyra destacou que a iniciativa busca aproximar o governo da população e facilitar o acesso aos serviços públicos.

“É com grande alegria que apresentamos à população a plataforma pe.gov. Ao acessá-la, os usuários encontrarão mais de 500 serviços de diversas secretarias, reunidas em um único local. O objetivo é facilitar a vida dos cidadãos e aproximar o governo da população”, afirmou.

A gestora também ressaltou que a ferramenta será aprimorada continuamente. “É importante ressaltar que esta é uma plataforma colaborativa, construída com o apoio dos servidores públicos de Pernambuco, e que estará em constante aprimoramento, com a inclusão de novos serviços e melhorias na experiência do usuário”, disse.

A secretária estadual de Administração, Ana Maraíza, que apresentou o projeto, reforçou que a iniciativa vai além da tecnologia, representando uma mudança cultural dentro do serviço público. “Enxergar a transformação digital é facilitar a vida do cidadão ao acesso à política pública. O governo digital é sobre facilitar a sua vida”.

A secretária destacou ainda que o estado precisa deixar de funcionar de forma fragmentada. “O Pernambuco Digital não é apenas um portal. Ele é a forma como o estado se reorganiza para acompanhar essa jornada de vida do cidadão. É o estado deixando de funcionar em caixinhas e passando a funcionar de forma integrada”, afirmou.

A plataforma pode ser acessada pelo site www.pe.gov.br ou por aplicativo gratuito para Android e iOS. Entre os serviços disponíveis estão busca por vagas de emprego, agendamento para doação de sangue, matrícula na rede estadual, recarga do cartão VEM e solicitações de documentos como CNH e identidade.

O sistema também conta com a assistente virtual Lis, baseada em Inteligência Artificial, que orienta os usuários em linguagem simples e organiza o acesso às informações governamentais.

Durante o evento, secretários estaduais também apresentaram ações integradas ao portal, como a Farmácia Digital, o acompanhamento de exames e consultas na área da saúde, ferramentas de proteção às mulheres e serviços voltados ao emprego e empreendedorismo.

