Aliança, na Zona da Mata Norte, anuncia programação de carnaval 2026

O ponto alto será o encontro de maracatus rurais que acontece no domingo (15)

Apresentação de Maracatu em Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco. Foto: Guga Matos/SeturPE ()

Localizada a cerca de 70 quilômetros do Recife, o município de Aliança, na Zona da Mata Norte do estado, anunciou a programação do seu carnaval de 2026. O ponto alto da festa acontece no domingo (15), como Encontro dos Maracatus Rurais.

Uma das expressões mais emblemáticas da cultura popular da Zona da Mata Norte de Pernambuco, o Maracatu Rural, ou de Baque Solto, tem forte ligação com o universo canavieiro, com as comunidades rurais e com as brincadeiras tradicionais do interior.

Neste dia, a programação começa às 10h com o encontro de bois.



No Pátio da Cultura, a partir das 16h, o tradicional Encontro dos Maracatus reúne a Orquestra Zezé Correia e o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, dois importantes patrimônios culturais do município.

O encontro transforma o espaço em um espetáculo de cores, ritmos e ancestralidade, reafirmando o papel do maracatu como símbolo identitário da região.



Encerrando a noite, à partir das 20h, o show de Maciel Salu amplia o diálogo entre tradição e contemporaneidade, evidenciando a força da música de raiz pernambucana.



A programação tem início no sábado de Zé Pereira, dia 14, com shows da Família Salustiano, André Rio e Raphaela Santos, e segue ao longo dos demais dias com blocos, apresentações de maracatus, atividades culturais e atrações abertas para o público de todas as idades.



Confira abaixo a programação completa do carnaval de Aliança:



Sábado – 14/02

20:00 – Família Salu

22:00 – André Rio

00:20 – Raphaela Santos



Domingo – 15/02

10:00 – Encontro dos Bois

16:00 – Orquestra Zezé Correia

17:00 – Encontro dos Maracatus

17:00 – Polo Infantil

20:00 – Maciel Salú

21:00 – Encontro dos Maracatus



Segunda-feira – 16/02

10:00 – Bloco do Povo com André Marreta

12:00 – Cintia Barros

19:00 – Bloco O Sambaço

22:00 – Os Talhas

00:00 – Andrielly



Terça-feira – 17/02

10:00 – Encontro dos Maracatus na sede da Associação dos Maracatus de Pernambuco

17:00 – MC Tróia

19:00 – Thayk

21:00 – Carina Lins

