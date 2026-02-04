Incêndio no Edifício Pirapama, no centro do Recife, assusta moradores

Edifício Pirapama (Wanderson Oliveira/DP Foto)

Um incêndio atingiu o Edifício Pirapama, na Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, na tarde desta quarta-feira (4). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo em uma fiação que atravessa diversos andares pelo lado externo do prédio.

Uma moradora que preferiu não se identificar informou que as chamas tiveram início após uma pessoa jogar um pano sobre os cabos de internet do edifício. A energia elétrica do prédio precisou ser desligada por uma equipe da Neoenergia e o Corpo de Bombeiros também foi acionado.



Moradores foram avisados sobre o incêndio com batidas nas portas. Uma outra residente, que vive em um apartamento no segundo andar, estava dormindo no momento do incêndio e acordou com o calor. Ela conseguiu resgatar as duas gatas que tem e foi ajudada por um vizinho que arrombou a grade para retirá-la do imóvel.

Segundo ela, uma mulher de aproximadamente de 35 anos foi levada pelos bombeiros para a UPA de Olinda, junto com a filha, uma bebê.



O vendedor ambulante Rodrigo Souza também estava dormindo e acordou com batidas na porta. “Eu acordei desesperado e, quando abri a porta para sair, tentei pegar algumas coisas, como celular, chave, documentos, porque, na hora, a gente pensa em tudo isso. Quando cheguei ao corredor, não consegui descer pelas escadas. A polícia já estava lá e havia muita fumaça, que já tomava conta do segundo andar. Então consegui sair pelo bloco A, gritando por socorro”, conta.

Moradores relataram que o prédio acumula problemas estruturais, incluindo a ocorrência de outro incêndio.



O Edifício Pirapama fica localizado na Avenida Conde da Boa Vista, na esquina com a Rua do Hospício. Ele começou a ser construído em 1956 e possui dois andares de sobrelojas, 13 pavimentos de apartamentos e cobertura. Foi projetado pelos arquitetos Delfim Amorim e Lúcio Estelita.

