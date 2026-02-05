SESI-PE abre 500 vagas para Educação de Jovens e Adultos e Profissionalizante

A EJA Profissionalizante abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (do 1º ao 3º)

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) abriu 500 vagas para a Educação de Jovens e Adultos e Profissionalizante. Os interessados, maiores de 18 anos, podem realizar a matricula até o dia 28 de fevereiro no site do SESI-PE, através do endereço: pe.sesi.org.br.

O programa faz parte do SEJA Pro+, iniciativa que prevê um auxílio financeiro de R$ 100 para os estudantes.



A EJA Profissionalizante abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (do 1º ao 3º). A parceria com o SENAI-PE oferece certificação profissional por meio de 500 vagas para cursos profissionalizantes com duração de 2 meses em diversas áreas, como Alvenaria, Padeiro, Eletricista Instalador Predial, Almoxarife, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, entre outros. Ao longo do programa, os estudantes terão atividades online e encontros presenciais.

Para a superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo, o programa é uma forma de ampliar a escolaridade e criar novas oportunidades para jovens que precisaram deixar a escola e agora buscam um recomeço profissional. “O programa é uma oportunidade de gerar crescimento profissional para os pernambucanos, aumentando as chances de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhorar o próprio futuro”, pontua, destacando que o estudante irá concluir a educação básica ao mesmo tempo em que se qualifica para o mercado de trabalho, sem ampliar o tempo total de formação.