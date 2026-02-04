Carnaval 2026: Prefeitura do Recife anuncia 'pit stop' para acolhimento de foliões com mal-estar

O local será destinado ao cuidado temporário de foliões que precisem fazer pausas durante a programação carnavalesca

Faltando menos de um mês para o carnaval, Recife intensifica os preparativos para receber atrações e público. (Foto: Romulo Chico/ Esp DP Foto)

A Prefeitura do Recife vai implantar, durante o carnaval de 2026, o 'Pit Stop Fica de Boa', um espaço de acolhimento voltado a pessoas que apresentem mal-estar físico ou emocional associado ao consumo de álcool e outras substâncias psicoativas. O serviço vai funcionar das 16h às 2h, na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife.

O local será destinado ao cuidado temporário de foliões que precisem fazer pausas durante a programação carnavalesca. Ele contará com ambiente climatizado, poltronas para descanso, além da oferta de água e doces, permitindo hidratação e recuperação após períodos de excesso de estímulos físicos e emocionais.

Com atuação preventiva, o 'Pit Stop Fica de Boa' tem como objetivo evitar o agravamento de quadros leves e reduzir encaminhamentos desnecessários aos serviços de urgência e emergência. A proposta prevê uma abordagem baseada no cuidado, sem caráter punitivo.

Quando necessário, as pessoas atendidas poderão ser encaminhadas à rede pública de serviços de saúde e assistência social do município, garantindo acompanhamento adequado.