Carnaval 2026: estado anuncia 325 câmeras de segurança, drones e reconhecimento facial

O esquema de segurança pública do governo de Pernambuco para o Carnaval 2026 contará com 325 câmeras. Elas serão distribuídas nos principais polos do estado.

Segundo o estado, em 2025, foram instaladas 40 equipamentos de monitoramento para a folia.

As informações foram repassadas, nesta quarta (4), durante entrevista coletiva concedida pelo governo, no Recife.

Ainda segundo o governo, estão previstos mais de 68 mil lançamentos operacionais das forças vinculadas à Secretaria de Defesa Social (SDS).

Os três mil novos PMs, chamados de "laranjinhas", também foram convocados.

As ações envolverão as Polícias Milita e Civil, o Corpo de Bombeiros, além da Polícia Científica, a Defesa Civil, a Corregedoria e equipes da SDS.

O planejamento também inclui o uso de drones, com 11 equipamentos operando em nove municípios: Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão, Bezerros, Paudalho, Nazaré da Mata, Goiana, Pesqueira e Triunfo.

Os drones, de acordo com o governo, funcionarão sob chuva e altas temperaturas, voam por até 12 horas quase sem interrupção e contam com zoom de até 200 vezes.

Além disso, também serão instalados totens de observação, plataformas elevadas, reconhecimento facial no Recife e em Olinda, câmeras corporais em grandes eventos e apoio aéreo com helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As ações estarão concentradas nos principais polos carnavalescos, como Recife, Olinda, Bezerros, Pesqueira, Triunfo, Paudalho, Nazaré da Mata, Goiana e Vitória de Santo Antão.

Na Operação Carnaval 2026, o serviço do Alerta Celular será empregado em três cidades: Recife, Olinda e Bezerros. Em 2025, mais de 9 mil celulares subtraídos foram recuperados em Pernambuco, com 109 mil aparelhos cadastrados. Desde o início do programa, já foram resgatados mais de 87 mil aparelhos e cadastrados 990 mil celulares.

