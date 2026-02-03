Suspeita de matar mulher a facadas em bloco de carnaval vai para presídio

Maria Luiza da Silva, de 18 anos, foi morata a facadas (Foto: Reprodução)

A mulher suspeita de matar a facadas uma jovem durante um bloco de carnaval no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, nesta terça-feira (3). A vítima foi identificada como Maria Luiza da Silva, de 18 anos.

O crime ocorreu no sábado (31). Kallyne Santos da Silva, de 21 anos, teria se envolvido em uma discussão com a jovem durante o evento carnavalesco e, em seguida, desferido golpes de faca contra ela. Maria Luiza chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Durante o ataque, o namorado da vítima, identificado como Gabryel, de 27 anos, também ficou ferido. Ele recebeu atendimento médico, assim como a suspeita, que foi presa em flagrante ainda no Hospital da Restauração (HR), para onde havia sido levada após o ocorrido.

Nas redes sociais, Gabryel publicou uma série de homenagens à companheira e relatou o impacto da perda. “Luiza, eu estou destruído. Você me deixou sozinho. Eu pedi tanto pra Deus salvar tua vida”, escreveu em uma das postagens. Em outro trecho, afirmou: “A gente tava tão bem, vivendo a vida a cada segundo. Por um descuido, tiraram você de mim”.

A suspeita já havia mantido um relacionamento amoroso com Gabryel antes do namoro dele com Maria Luiza. A motivação do crime ainda não foi oficialmente divulgada, e o caso segue sob investigação.



