Mulher é assassinada a tiros em Petrolina e ataque deixa três homens feridos

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

Uma mulher de 25 anos, identificada como Jeiziane, morreu após um ataque a tiros registrado no bairro Residencial Vivendas I, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A ação criminosa ocorreu na madrugada deste sábado (31) e deixou ainda três homens feridos, com idades de 34, 39 e um terceiro ainda não informado.

Segundo a Polícia Civil, todas as vítimas chegaram a ser socorridas após o atentado. O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de triplo homicídio, e as investigações seguem em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Apenas no mês de janeiro, 26 homicídios já foram contabilizados em Petrolina, número superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando 16 pessoas foram mortas.

Pernambuco figura entre os cinco estados mais violentos do país, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Em 2024, a taxa foi de 36,2 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, índice semelhante ao de estados como Amapá, Bahia, Ceará e Alagoas.