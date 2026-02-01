° / °
VIOLÊNCIA

Jovem é morta a facadas durante bloco carnavalesco na Mustardinha, no Recife

Uma mulher de 21 anos foi presa suspeita pelo crime. Um homem de 27 anos ficou ferido na ocasião

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/02/2026 às 16:30

Luiza foi morta a facadas em bloco de carnaval no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma jovem de 18 anos foi assassinada a facadas na noite do sábado (31), no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife. A vítima, identificada apenas como Luiza e conhecida nas redes sociais como “Malu Constantine”, foi atacada durante o Bloco do Papada, que acontecia na localidade.

De acordo com informações preliminares, Luiza foi atingida por golpes de arma branca. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

Durante o ataque, o namorado da vítima também ficou ferido. Ele tem 27 anos e não teve a identidade divulgada. O homem precisou de atendimento médico e seu estado de saúde não foi detalhado.

A autora do crime, uma mulher de 21 anos que não teve nome divulgado, foi presa em flagrante. Segundo a polícia, ela permanece custodiada no hospital, sob escolta policial.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, neste domingo (1º), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Força Tarefa de Homicídios na Capital, um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio no bairro da Mustardinha, no Recife.

A suspeita, de 21 anos, foi presa em flagrante e segue custodiada no hospital. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

