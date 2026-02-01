Jovem é morta a facadas durante bloco carnavalesco na Mustardinha, no Recife

Uma mulher de 21 anos foi presa suspeita pelo crime. Um homem de 27 anos ficou ferido na ocasião

Luiza foi morta a facadas em bloco de carnaval no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma jovem de 18 anos foi assassinada a facadas na noite do sábado (31), no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife. A vítima, identificada apenas como Luiza e conhecida nas redes sociais como “Malu Constantine”, foi atacada durante o Bloco do Papada, que acontecia na localidade.

De acordo com informações preliminares, Luiza foi atingida por golpes de arma branca. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

Durante o ataque, o namorado da vítima também ficou ferido. Ele tem 27 anos e não teve a identidade divulgada. O homem precisou de atendimento médico e seu estado de saúde não foi detalhado.

A autora do crime, uma mulher de 21 anos que não teve nome divulgado, foi presa em flagrante. Segundo a polícia, ela permanece custodiada no hospital, sob escolta policial.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, neste domingo (1º), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Força Tarefa de Homicídios na Capital, um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio no bairro da Mustardinha, no Recife.

A suspeita, de 21 anos, foi presa em flagrante e segue custodiada no hospital. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.