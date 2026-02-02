"A minha mulher morreu na covardia", diz companheiro de jovem morta a facadas em bloco no Recife

Facadas foram desferidas pela ex-companheira do namorado da jovem na noite de sábado (31), em bloco na Mustardinha, Zona Oeste do Recife

Luiza foi morta a facadas em bloco de carnaval no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

“A minha mulher morreu na covardia. Que mundo nojento.” O desabafo foi publicada nas redes sociais por Gabryel Castro, companheiro de Maria Luiza Costa da Silva, de 18 anos, conhecida como Malu Constantine, morta a facadas na noite do sábado (31), durante um bloco carnavalesco na Avenida Manoel Gonçalves da Luz, no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife.

Em uma série de publicações, Gabryel compartilhou imagens do casal e relatou o impacto da perda. “Luiza, eu estou destruído. Você me deixou sozinho. Eu pedi tanto pra Deus salvar tua vida”, escreveu. Em outro trecho, ele afirma: “A gente tava tão bem, vivendo a vida a cada segundo. Por um descuido, tiraram você de mim”.

O companheiro também descreveu os últimos momentos de Maria Luiza após o ataque. Segundo ele, a jovem ainda conseguiu segurar sua mão dentro do carro enquanto era socorrida. “Ela segurou minha mão e disse: ‘eu te amo, amor da minha vida. Não deixa eu morrer não’”, relatou. Em seguida, afirmou que tentou incentivar a jovem a resistir até a chegada ao atendimento médico.

De acordo com informações apuradas, o crime foi praticado por Kallyne Santos da Silva, de 21 anos, ex-companheira de Gabryel. Durante o ataque, ele também foi atingido por golpes de faca. Segundo a polícia, ele conseguiu desarmar a agressora e, em legítima defesa, a feriu com uma facada.

Maria Luiza e Kallyne foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões. A jovem de 18 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. A suspeita foi posteriormente encaminhada ao Hospital da Restauração.

Ainda nas redes sociais, Gabryel afirmou que estava com a companheira momentos antes do crime e que os dois haviam comprado roupas para participar juntos do bloco carnavalesco.

Após o crime, Kallyne tentou fugir, mas foi localizada e presa no hospital, onde permanece custodiada. Após receber alta médica, ela será encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. A motivação e as circunstâncias do homicídio seguem em apuração.

