Pernambuco registrou mais de um caso de crueldade contra animais por dia em 2025, diz SDS
Dados apurados pelo Diario junto à Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) dão conta que Pernambuco registrou 1,4 casos de crueldade animal em 2025
Publicado: 03/02/2026 às 11:12
Em função dos crimes de crueldade contra animais, 59 pessoas foram presas em flagrante em território pernambucano em 2025, conforme os dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) (Foto: Pollyanna Maliniak/ALMG)
Pernambuco registrou, em média, 1,4 casos de crueldade animal por dia em 2025. Ao todo, 382 ocorrências de violência contra animais foram contabilizadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) no ano passado. Do total, 72% dos casos do período foram contra cães e gatos, segundo dados apurados pelo Diario de Pernambuco junto à SDS.
Foram 277 casos de crueldade especificamente contra cães e gatos no último ano, o que representa um crescimento de 61,9% em relação a 2024, quando o Estado contabilizou 171 ocorrências dessa natureza, segundo a pasta.
Leis
A Lei de Crimes Ambientais, endurecida pela Lei Sansão em 2020, prevê penas de 2 a 5 anos de reclusão para maus-tratos contra cães e gatos no Brasil. Para as demais espécies, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano.
Além da legislação nacional, Pernambuco conta com um Código Estadual de Proteção aos Animais, que estabelece normas para a proteção dos animais no Estado, punindo agressões, falta de higiene, confinamento inadequado e experimentos cruéis.
O Código ainda permite a aplicação de multas administrativas que podem chegar a R$ 10 mil, punindo o agressor de forma imediata.
Prisões
Em função dos crimes de crueldade contra animais, 59 pessoas foram presas em flagrante em território pernambucano em 2025, conforme os dados da Secretaria.
O aumento de prisões em relação a 2024 é de 96%, quando 30 pessoas foram detidas em flagrante.
Especificamente pela prática de crueldade contra cães e gatos no Estado, quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia no ano passado. Em 2024, foram sete prisões por esse tipo de violência.
Relembre
O Diario noticiou casos recentes de maus tratos contra animais que repercutiram. O mais recente aconteceu na última quarta (5) em Afrânio, no Sertão de Pernambuco, quando um cão foi baleado. O caso é investigado pela 216ª Delegacia de Polícia do município e foi enquadrado como “crime de extrema crueldade”.
No último dia 18 de janeiro, um crime de maus-tratos a uma cadela em Olinda, no Grande Recife teve imagens circuladas nas redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso.
No dia 6 de janeiro, o Diario registrou o caso de envenenamento de pelo menos quatro cachorros, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Um suspeito teria repetido a distribuição de chumbinho em alimentos deixados na região do loteamento Wirton Lira nos dias 31 de dezembro e 3 de janeiro. A Polícia Civil informou que abriu investigações.
Como denunciar
Os cidadãos podem registrar boletins de ocorrência para denunciar crimes de maus-tratos a animais em qualquer delegacia de Polícia Civil, informa a SDS.
As queixas também podem ser prestadas na Delegacia pela Internet, pelo site https://servicos.sds.pe.gov.br/delegacia/, ou ainda na Delegacia de Polícia de Meio Ambiente (Depoma), em Tejipió, na Zona Oeste do Recife.