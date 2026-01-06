Cachorros são mortos por envenenamento em Caruaru; câmera flagra suspeito em moto

Câmera de segurança registra homem em moto colocando veneno para cães em Caruaru (Foto: Reprodução/Câmera de segurança)

Ao menos quatro cachorros foram mortos por envenenamento no loteamento Wirton Lira, no bairro de Cidade Alta, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. No entanto, moradores da região desconfiam que o número de vítimas possa ser maior.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um suspeito, em uma motocicleta, coloca um pote de comida que conteria, supostamente, chumbinho. Em outro vídeo, uma moradora exibe a vasilha. “Olha aqui onde deixaram, [olha] o veneno. Aqui na rua, bem em frente à câmera”, diz ela na gravação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, emitido nesta terça-feira (6) na Delegacia de Polícia de Caruaru, os crimes vêm ocorrendo de forma “reiterada”, tendo início na madrugada do dia 31 de dezembro de 2025 e se repetido no último sábado (3).

“Os moradores relatam, ainda, fortes indícios de que os fatos tenham sido praticados de forma intencional, possivelmente por um ou mais indivíduos, o que tem causado grande comoção social, indignação e sensação de insegurança na comunidade local”, diz um trecho do documento.

Além disso, o boletim ressalta que o veneno foi deixado “em local de circulação comum, expondo crianças, outros animais e a população em geral”, o que representa um risco à saúde pública.

Em conversa com o Diario de Pernambuco, o vereador e defensor da causa animal Anderson Correia (PP) afirmou que o número de cães mortos pode ser superior ao registrado. “Vários animais que moravam por ali desapareceram. Eles podem ter comido daquele potinho envenenado e morrido pela mata ali ao redor”, comenta.

Segundo ele, os cães são comunitários, ou seja, são cuidados pelos moradores da região. “A rua é muito caridosa com eles. Esse lugar onde o suspeito colocou o potinho é onde os moradores costumam deixar água e comida para os animais”, conta.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a ocorrência de crueldade contra animais no bairro Cidade Alta. “Um inquérito policial foi instaurado, as diligências estão em andamento e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos”, diz o texto.

