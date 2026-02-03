Inmet alerta para risco de chuvas intensas em 24 cidades do estado; confira
Publicado: 03/02/2026 às 07:21
Extremo oeste do estado receberá chuva nesta terça, segundo o Inmet (REPRODUÇÃO/INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça (3) um alerta de chuvas intensas com “perigo em potencial para 24 cidades de Pernambuco
O alerta vale até o fim da noite e aponta risco de chuvas entre 20 e 30 milímetros por horas ou até 50 milímetros por dia.
Além disso, o Inmet informa a previsão de ventos intensos (40-60 km/h).
Ainda de acordo com o Inmet, há vaixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Diante disso, o instituto alerta:
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Veja as cidades
Afrânio
Araripe
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Cabrobó
Calumbi
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Ipubi
Mirandiba
Moreilândia
Petrolina
Quixaba
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Verdejante