Inmet alerta para risco de chuvas intensas em 24 cidades do estado; confira

Segundo Inmet, há perigo em potencial de chuvas intensas e ventos fortes até o fim desta terça (3)

Extremo oeste do estado receberá chuva nesta terça, segundo o Inmet (REPRODUÇÃO/INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça (3) um alerta de chuvas intensas com “perigo em potencial para 24 cidades de Pernambuco

O alerta vale até o fim da noite e aponta risco de chuvas entre 20 e 30 milímetros por horas ou até 50 milímetros por dia.

Além disso, o Inmet informa a previsão de ventos intensos (40-60 km/h).

Ainda de acordo com o Inmet, há vaixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Diante disso, o instituto alerta:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Veja as cidades

Afrânio

Araripe

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Calumbi

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Ipubi

Mirandiba

Moreilândia

Petrolina

Quixaba

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Verdejante