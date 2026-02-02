Criança filmou mãe tentando tirar arma de companheiro antes de ser baleada em apartamento nas Graças

No vídeo, a menina grita enquanto a mãe tenta puxar a arma do companheiro em uma poltrona

Vídeo de câmera de segurança também mostra momento em que engenheiro é preso em flagrante (Foto: Reprodução)

A filha de 11 anos de Alana Carolaine Santana Casais, mulher que sofreu uma tentativa de feminicídio em um apartamento nas Graças, no Recife, no domingo (1º), filmou o momento em que a mãe tenta tirar a arma do autor do crime, o engenheiro Carlos Dias do Nascimento. Alana foi atingida na boca e socorrida ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

No vídeo, a menina grita enquanto a mãe tenta puxar a arma do companheiro em uma poltrona. "Ele está com a arma", parece gritar a garota enquanto chora.

O vídeo é citado no depoimento da mãe de Alana.

A mulher declarou aos policiais que por volta das 20h30 do domingo sua neta ligou chorando muito, dizendo que a mãe estava sendo agredida.

"Ela lhe mandou um vídeo de sua filha chorando e estava despida tentando tirar uma arma da mão de seu genro", diz o relato.

"Após isso sua neta fez uma chamada de vídeo e a declarante visualizou sua filha baleada, caída no chão, ensanguentada e desmaiada", continua o documento ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso.

"Que sua filha lhe relatou que tinha feito uma lipo de papada e depois disso seu genro teria agredido ela, mas não relatou o motivo, mas sua filha informou que nesse dia ele estava alcoolizado", segue o relato da mãe da vítima.

Já no relato da garota de 11 anos, o documento diz que, só após a chegada da avó, ela informou ter feito um vídeo da mãe "implorando para não morrer e pedindo que seu padrasto não atirasse nela". A jovem também disse que o comportamento de Carlos mudava quando ele ficava bêbado.

"Relata que, no dia de hoje, sua mãe discutiu com seu padrasto em razão de ele ter ingerido bebida alcoólica em excesso".

O documento segue: "Relata que, durante a discussão, ouviu seu padrasto xingar sua mãe, chamando-a de 'vagabunda', bem como dizer que ela tinha que morrer".

O casal teria começado a se agredir, momento em que o homem efetuou disparos na residência e um atingiu Alana.

Vídeos

Uma outra gravação anexada aos autos mostra Alana filmando o companheiro com uma arma na mão. O vídeo foi encaminhado pela mãe da vítima à polícia. Apesar de o homem usar roupas semelhantes as que usava no dia do crime, camiseta branca e bermuda verde, não há menção à data da gravação.

A mulher parece filmar Carlos para se resguardar. "Pegando uma arma, olha aqui. Tá vendo, gente? Carregada. Aqui já dá para mostrar para a polícia se qualquer coisa acontecer com esse doente", ela diz, enquanto o homem coloca um revólver embaixo da cama.

"Ele ainda disse que estava carregada para eu matar ele, sendo que nem arma eu sei mexer", ela completa.

O homem rebate e Alana acrescenta que foi levada uma vez apenas para um clube de tiro. "Tem um instrutor para provar que me senti mal", afirma.

A reportagem também teve acesso às imagens do circuito interno do prédio, que mostram o momento em que vítima, a filha e o autor do crime descem até a portaria, e a mulher é socorrida, enquanto o homem é preso em flagrante.

A câmera mostra que a situação ocorreu por volta das 20h30.

Alana deixa o prédio acompanhada da filha, e é socorrida por policiais militares, que abordam o homem em seguida.

