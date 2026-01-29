Cachorro é baleado em Afrânio e caso é investigado pela Polícia Civil

Animal de 12 anos foi atingido por disparo no domingo (25); polícia trata o episódio como crime de extrema crueldade e apura a autoria do ataque

Cachorro foi baleado enquanto vizinha estacionava carro (Foto: Polícia Civil)

Um cachorro foi baleado no domingo (25) na zona rural de Afrânio, no Sertão de Pernambuco. O caso é investigado pela 216ª Delegacia de Polícia do município e foi enquadrado como “crime de extrema crueldade”.

O animal, identificado como Beethoven, não teria oferecido qualquer ameaça ou comportamento agressivo no momento do ataque. Ainda assim, foi atingido por um tiro que provocou ferimentos graves, sangramento e sofrimento prolongado. Um suspeito já foi identificado e passou a ser alvo das investigações.

“Em uma tarde, eu estava na minha casa. Cheguei por volta das quatro horas da tarde e, cerca de dez minutos depois, meu vizinho estava chegando com o carro dele. Nesse momento, meu cachorro, que tem aproximadamente 12 anos, já é idoso, estava lá. Enquanto o vizinho manobrava o carro para colocar debaixo do pé de árvore, ele simplesmente abriu a parte de trás do carro e atirou no meu cachorro. Desde então, ele não está nada bem”, relatou a tutora do animal ao blog Edenevaldo Alves.

Após o disparo, Beethoven foi socorrido e levado para uma clínica veterinária em Petrolina. No local, exames de imagem constataram uma fratura na pata direita e a presença de um projétil alojado na orelha esquerda. A principal hipótese é de que o tiro tenha sido efetuado com uma arma de pressão.

Segundo o laudo da radiografia, Beethoven é um cão dócil, sem raça definida, com 12 anos de idade. Ele vive com a tutora no Sítio Baixa das Queimadas, área rural de Afrânio, onde ocorreu o ataque.