Engenheiro diz que atirou em companheira nas Graças após vê-la conversando com outro homem no celular

Mulher foi baleada na boca na frente da filha de 11 anos. Crime aconteceu em apartamento, no domingo (1º)

Engenheiro foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

O engenheiro Carlos Dias do Nascimento, de 57 anos, preso em flagrante após atirar em sua companheira, Alana Carolaine Santana Casais, em apartamento no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, alegou que a discussão começou após ver a mulher conversando com outra pessoa no celular, segundo auto de prisão em flagrante ao qual a reportagem teve acesso. Ele diz ter "perdido a cabeça" após a mulher agredi-lo.

Segundo o interrogatório, o casal estava junto desde 30 de julho de 2024. O engenheiro relatou que, nesse período, houve apenas uma separação que durou um dia.

O homem também diz nunca ter agredido a mulher, enquanto ela já teria batido nele, "chegando a quase quebrar seu braço e seu nariz".

Carlos diz aos policiais que conheceu a companheira em uma casa de prostituição.

"Ao chegar em casa, flagrou sua companheira conversando com outra pessoa pelo celular e por isso discutiram e ela alegou que conversava com pessoas através de sites internacionais, mas descobriu que essa informação não era verdade e por isso começou uma discussão", diz trecho do documento.

Durante essa discussão, segundo o engenheiro, Alana o teria agredido. Diante da situação, perdi a cabeça e efetuei um disparo contra ela. Em seguida, prestei socorro", declarou.

"Ressalto que possui provas no meu celular de tudo que ela vinha fazendo comigo anteriormente", completa.

Ele confirma ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), tendo utilizado um revólver Taurus 357 Magnum no crime. Ele afirmou ter outros armamentos em seu cofre no apartamento.

Relato da filha



A filha de Alana declarou ao delegado que o padrasto mudava de comportamento quando bebia.

Segundo ela, o casal teria discutido no domingo em razão de ele "ter ingerido bebida alcóolica em excesso".

A menina narrou que o homem puxou uma arma e efetuou disparos dentro da residência. E um dos tiros acertou Alana.

Ela também declarou que sua mãe trabalhava como vendedora em uma loja de roupas.

Após audiência de custódia, Carlos teve a prisão preventiva confirmada, sendo encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Alana foi atingida na boca e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. O crime foi cometido na frente da filha de Alana, de 11 anos.