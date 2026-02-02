Homem que atirou na companheira em prédio nas Graças é engenheiro e colecionador de armas

Segundo informações repassadas pela polícia, o nome do autor do crime é Carlos Dias, de 57 anos. A vítima foi identificada como Ana Karonline de Santana Casais, de 28 anos. Caso aconteceu no domingo (1º), no apartamento do casal, na frente de uma criança, que seria filha da mulher

prédio onde aconteceu crime fica nas Graças, na Zona Norte do Recife (Cadu Silva/DP)

O homem que atirou na companheira dentro de um prédio de luxo, nas Graças, na Zona Norte do Recife, é engenheiro e colecionador de armas.

O crime aconteceu na frente de uma criança, que seria filha da vítima.

Segundo informações repassadas para a equipe do Diario, o autor da tentativa de feminicídio foi identificado como Carlos Dias do Nascimento, de 57 anos.

Na noite de domingo (1º), ele foi preso em flagrante após atirar em Ana Karoilne de Santana Casais, de 28 anos.

O crime aconteceu por volta das 20h30, no apartamento 402 do Edifício Barão de Utinga, durante uma discussão de casal.

Ainda segundo informações repassadas pela polícia, foram apreendidas quatro armas: a utilizada no dia do crime, um modelo 375, mais um rifle e outros dois revólveres que estavam dentro de um cofre.

As apreensões foram feitas na frente do síndico do prédio, que não teve o nome informado.

O tiro atingiu a boca da vítima. Karoline foi levada para o Hospital da restauração (HR), no derby, na área central da cidade. .

Por volta das 8h desta segunda (2), Carlos Dias seguiu para a audiência de custódia, que vai definir se ele ficará preso.

Na saída do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste, ele evitou falar com as equipes de reportagem.

Disse apenas que “tinha apanhado da mulher seis vezes”.

Brigas constantes

Na manhã desta segunda (2), a equipe do Diario de Pernambuco esteve no edifício em busca de mais informações, mas não obteve sucesso. Moradores do local não queria falar sobre o ocorrido. Já o porteiro, não foi autorizado.

Ainda de acordo com as informações, o casal já tinha um longo histórico de brigas.

O que diz a PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a equipe do 13º Batalhão foi acionada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro das Graças.

Policiais militares seguiram ao endereço e ao chegarem encontraram uma mulher vítima de disparo de arma de fogo na região da cabeça.

O suspeito se encontrava no local e recebeu voz de prisão.

A vítima foi socorrida para o Hospital da Restauração e o suspeito encaminhado ao DHPP.

“Com ele foram apreendidos um revólver 357, duas pistolas, uma carabina 9mm e um aparelho celular. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil”, disse.





