Engenheiro acusado de atirar na companheira nas Graças tem prisão preventiva decretada

Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel) (Foto: Rafael Vieira/DP)

O engenheiro acusado de atirar contra companheira no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, na noite do domingo (1º), teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva após passar por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (2). Com a decisão judicial, Carlos Dias do Nascimento, de 57 anos, foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).

O crime aconteceu na noite do domingo (1º), dentro de um apartamento no Edifício Barão de Utinga. A vítima foi identificada como Ana Karoline de Santana Casais, de 28 anos.

De acordo com informações repassadas à equipe do Diario de Pernambuco, o disparo atingiu a boca da vítima. Ana Karoline foi socorrida e levada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da cidade. O crime teria ocorrido na presença de uma criança, que seria filha da vítima.

O suspeito é engenheiro e possui registro como colecionador de armas. Durante a ação policial, foram apreendidas quatro armas de fogo: o revólver calibre 375 utilizado no crime, um rifle e outros dois revólveres que estavam guardados em um cofre no imóvel. A apreensão foi acompanhada pelo síndico do prédio, que não teve o nome divulgado.

Após o crime, Carlos Dias foi preso em flagrante e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Na saída da unidade policial, ele evitou falar com a imprensa e afirmou apenas que “tinha apanhado da mulher seis vezes”.

Na manhã desta segunda-feira (2), a equipe de reportagem esteve no edifício onde ocorreu o crime, mas moradores e funcionários não quiseram comentar o caso. Informações repassadas à polícia apontam que o casal já tinha um histórico de brigas constantes.

