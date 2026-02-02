Motorista de ônibus com sinais de embriaguez bate na traseira de outro coletivo e deixa feridos no Recife
CTTU foi acionada nesta segunda (2), para ocorrência na Boa Vista, na área central da cidade. Após o teste de alcoolemia, que teve resultado positivo, o condutor foi encaminhado pela Polícia para a Central de Flagrantes.
Publicado: 02/02/2026 às 15:52
O ônibus que estava parado foi atingido por outro coletivo no Centro do Recife (Redes Sociais )
Uma batida entre dois ônibus deixou ao menos seis pessoas feridas, nesta segunda (2), no Centro do Recife.
Segundo informações da prefeitura, o motorista de um dos coletivos estava conduzindo o veículo depois de ingerir bebida alcoólica.
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foi acionada. Após o teste de alcoolemia, que teve resultado positivo, o condutor foi encaminhado pela Polícia para a Central de Flagrantes.
O acidente aconteceu na Rua São Gonçalo, na Bosta Vista, por volta das 7h30.
O veículo da linha 312 - Mustardinha/Imip, da empresa Metropolitana, atingiu a traseira de outro coletivo, que não faz do sistema de transporte de passageiros no Grande Recife e que estava parado junto ao meio-fio da calçada.
Imagens postadas em redes sociais mostram que uma moto e outro carro também foram envolvidos na batida.
Por pouco, uma mulher não ficou imprensada entre o ônibus que estava parado e deslocado no acidente e uma árvore.
Quatro mulheres foram encaminhadas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades hospitalares.
Uma para um hospital particular, uma para a UPA de Nova Descoberta, enquanto outras duas para a UPA do Curado.