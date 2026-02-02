Mulher leva um tiro do companheiro em prédio no bairro das Graças, Zona Norte do Recife

Suspeito de dar o tiro na boca da companheira foi preso; caso aconteceu na noite deste domingo (1º), na Rua do Futuro, nas Graças, na Zona Norte do Recife

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 28 anos foi baleada dentro de um apartamento em um prédio da Rua do Futuro, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. O caso ocorreu na noite deste domingo (1º). A vítima não foi identificada.

Segundo informações repassadas à polícia, o disparo aconteceu após uma discussão entre o casal, motivada por ciúmes. Os dois moravam juntos no edifício havia pouco tempo.

Durante o desentendimento, o homem teria sacado um revólver e atirado contra a mulher. Moradores do prédio relataram ter ouvido ao menos quatro disparos.

Segundo a Polícia, apenas um tiro atingiu a vítima, na região da boca. A agressão aconteceu na frente da filha da vítima, de 11 anos.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife. O estado de saúde não foi divulgado.

O suspeito, identificado como Carlos Dias, de 57 anos, foi preso em flagrante no local e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a polícia, ele não possui antecedentes criminais.

Ainda segundo a corporação, o homem é engenheiro e possui registro como CAC. O revólver, modelo 375, usado no crime foi apreendido, assim como outras armas encontradas em um cofre no apartamento, incluindo um rifle e dois revólveres.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco como tentativa de homicídio. O homem, foi preso em flagrante delito, o autor à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em à disposição da justiça.