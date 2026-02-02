Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi resgatada às 6h24 desta segunda-feira (2)

Criança de 7 anos é resgatada com vida após horas soterrada sob os escombros de desabamento no RJ (Divulgação/CBMERJ)

Uma criança de sete anos foi resgatada com vida após passar cerca de cinco horas sob os escombros do desabamento de duas casas de dois pavimentos no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro. A mãe da menina, Michele Martins, de 40 anos, ficou soterrada com a filha e não sobreviveu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi resgatada às 6h24 desta segunda-feira (2). Já a morte de Michele, foi confirmada às 6h41. Informações oficiais sobre as causas do desabamento ou detalhes sobre o estado de saúde da menina ainda não foram divulgados.

Outras oito pessoas ficaram feridas no desabamento. Um adolescente, de 14 anos, foi encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

De acordo com relatos de moradores, o estrondo das casas ruindo foi ouvido por volta de 1h30. No domingo (1), chuva foi registrada em várias regiões do Grande Rio, principalmente na Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense. Um alerta de registro de chuva forte foi enviado pela Defesa Civil por volta das 20h27.

Com informações do g1.

