Governo abre seleção para 14 ginecologistas e obstetras

Profissionais da saúde prestarão serviços no âmbito das Unidades do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco (UPE)

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (Divulgação/UPE)

O Governo de Pernambuco divulgou a abertura de seleção pública simplificada para contratação de 14 ginecologistas e obstetras para atuar nas unidades do Complexo Hospitalar da Universidade de Pernambuco (UPE).

Segundo a gestão, a contratação temporária tem em vista “a importância de se manter de forma adequada a prestação dos serviços aos usuários do SUS”.

A publicação, feita no Diário Oficial do Estado de sábado (31), detalha que a contratação dos profissionais para a função de médico plantonista será temporária, com prazo inicial de dois anos, e podendo no máximo ser prorrogada por até seis anos de vínculo.

Os critérios da seleção ainda serão estabelecidos em Portaria Conjunta SAD/UPE, conforme as informações divulgadas pelo Governo. Informações sobre inscrições, salários e publicação de edital ainda não foram repassadas.

Complexo Hospitalar da UPE

O Complexo Hospitalar da UPE é formado por três unidades de saúde. São elas: Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM), na Encruzilhada, na Zona Norte do Recife; Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco - Prof. Luiz Tavares (PROCAPE), ambos em Santo Amaro, na região central da capital.