Colisão frontal na BR-232, em Sanharó, Agreste de Pernambuco, deixa dois mortos

Um Civic e um Compass bateram de frente na BR-232, causando a morte dos motoristas; dois passageiros ficaram feridos

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/02/2026 às 10:01

Os dois motoristas envolvidos na colisão frontal na BR232 faleceram /DIVULGAÇÃO/PRF

Um acidente, no final da tarde deste domingo (1º), deixou dois mortos na BR-232, no município de Sanharó, Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 16h50, no km 191 da rodovia. Dois carros colidiram frontalmente.

O motorista de um dos veículos, um Compass, faleceu no local.

Dois passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.

Já o condutor do Civic chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital.

Conforme a PRF, a Polícia Civil vai investigar o caso.

