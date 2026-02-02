Governo abre 576 bolsas de especialização de professores da rede estadual

Bolsistas receberão um apoio financeiro de R$ 2,1 mil para participar de curso de especialização de até dois anos

Ao todo, 199 escolas estão elegíveis, de acordo com a lista encontrada no anexo I do edital de seleção (Foto: SEE/Arquivo)

O Governo de Pernambuco abriu inscrições para o processo seletivo para 576 bolsas de estudo para professoras de rede estadual de ensino. Os participantes participarão de um curso gratuito de especialização em docência para a educação básica, com bolsa de R$ 2.100 durante a formação. A iniciativa foi divulgada na última sexta (30).

O processo seletivo será realizado por meio de prova de títulos, de caráter classificatório. As vagas estão distribuídas entre unidades estaduais de ensino elegíveis e componentes curriculares dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, conforme relação disponível no edital.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve escolher uma das modalidades oferecidas, conforme o perfil da unidade escolar: indígena ou não indígena. Candidatos que desejam participar da modalidade de escolas indígenas precisam possuir vínculo comunitário comprovado pela anuência formal das lideranças da comunidade indígena à qual a escola está vinculada.

Os professores só receberão a bolsa se estiverem de fato ensinando nas unidades elegíveis. Essas unidades são aquelas que precisam de reforço pedagógico estratégico, de acordo com critérios educacionais e socioeconômicos definidos pelo MEC.

Ao todo, 199 escolas estão elegíveis, de acordo com a lista encontrada no anexo I do edital de seleção. Ao todo, são 54 unidades elegíveis distribuídas em cinco Gerências Regionais de Educação (GREs). Já as escolas não indígenas elegíveis são 145, distribuídas em 14 GREs.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de fevereiro, pelo link abre.ai/bolsamaisprofessorespe.

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar RG e CPF, diploma de licenciatura, comprovante de títulos, declaração de vínculo na educação básica, declaração de aceite de alocação, termo de outorga de bolsas e, se necessário, anuência da liderança indígena.

Confira o cronograma:

Período de Inscrições

30/01 a 06/02/2026

Publicação do resultado preliminar

10/02/2026

Interposição de Recursos

11/02/2026

Publicação do Resultado Final

13/02/2026