Carnaval 2026: 14 blocos líricos desfilam no Aurora dos Carnavais neste domingo
A 27ª edição do Aurora dos Carnavais terá concentração nas proximidades do monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, a partir das 16h
Publicado: 01/02/2026 às 10:16
O evento aconteceu na Rua da Aurora, na área Central do Recife, reunindo mais de 20 agremiações de Pau e Cordas (Foto: Rafael Vieira/DP)
A Rua da Aurora, na região central do Recife, recebe neste domingo (1º) os blocos líricos que, há quase 30 anos, no encontro que se tornou uma tradição das prévias momescas: a 27ª edição do Aurora dos Carnavais.
A concentração será próxima ao monumento Tortura Nunca Mais, a partir das 16h. Ao todo, 14 blocos líricos farão parte do encontro.
Neste domingo, o flabelo (o abre-alas) do Aurora será carregado pela flabelista do Bloco Lírico Folguedos de Surubim.
Durante o percurso, os flabelistas encontrarão com os foliões ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais, composta por instrumentos como Banjo, bandolim, flauta, violão, cavaquinho, pandeiro e clarinete.
Outra característica dos Blocos Líricos é a chegada de novos grupos que todos os anos se formam na cidade.
Confira os blocos que desfilaram no Aurora dos Carnavais neste domingo:
1. Folguedos de Surubim
2. Lira do Carpina
3. Magia Lírica
4. Verde Linho
5. Damas e Valetes
6. Sempre Feliz
7. Flor do Tamarindo
8. Confete e Serpentina
9. Ilusões
10. Flores do Paulista
11. Boêmios da Boa Vista
12. Seresteiros de Salgadinho
13. Amantes das Flores
14. Saudade