Carnaval 2026: 14 blocos líricos desfilam no Aurora dos Carnavais neste domingo

A 27ª edição do Aurora dos Carnavais terá concentração nas proximidades do monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, a partir das 16h

O evento aconteceu na Rua da Aurora, na área Central do Recife, reunindo mais de 20 agremiações de Pau e Cordas (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Rua da Aurora, na região central do Recife, recebe neste domingo (1º) os blocos líricos que, há quase 30 anos, no encontro que se tornou uma tradição das prévias momescas: a 27ª edição do Aurora dos Carnavais.



A concentração será próxima ao monumento Tortura Nunca Mais, a partir das 16h. Ao todo, 14 blocos líricos farão parte do encontro.

Neste domingo, o flabelo (o abre-alas) do Aurora será carregado pela flabelista do Bloco Lírico Folguedos de Surubim.



Durante o percurso, os flabelistas encontrarão com os foliões ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais, composta por instrumentos como Banjo, bandolim, flauta, violão, cavaquinho, pandeiro e clarinete.



Outra característica dos Blocos Líricos é a chegada de novos grupos que todos os anos se formam na cidade.



Confira os blocos que desfilaram no Aurora dos Carnavais neste domingo:



1. Folguedos de Surubim

2. Lira do Carpina

3. Magia Lírica

4. Verde Linho

5. Damas e Valetes

6. Sempre Feliz

7. Flor do Tamarindo

8. Confete e Serpentina

9. Ilusões

10. Flores do Paulista

11. Boêmios da Boa Vista

12. Seresteiros de Salgadinho

13. Amantes das Flores

14. Saudade