Galpão em construção desaba em Piedade e atinge casas, mas não deixa feridos

Estrutura caiu na tarde deste sábado (31), em Jaboatão dos Guararapes. Bombeiros, PM e Defesa Civil atuaram na ocorrência

Um galpão em construção desabou na tarde deste sábado (31) no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Apesar do susto, não houve registro de feridos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A corporação foi acionada por volta das 13h45 para atender a ocorrência na Rua Brigadeiro Melibeu, nº 298. Ao chegar ao local, as equipes constataram que a estrutura do galpão caiu sobre uma residência e atingiu o muro de outro imóvel vizinho.

Três viaturas do CBMPE foram mobilizadas, sendo uma de salvamento e duas de Comando Operacional. A Polícia Militar de Pernambuco e a Neoenergia também estiveram no local. A Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes foi acionada para avaliar os danos e adotar as providências necessárias.