Defesa Civil determina desocupação de prédio após desabamento de laje no Recife

Prédio só poderá ser liberado após apresentação de laudo de estabilidade

Ninguém ficou ferido. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Defesa Civil do Recife determinou a desocupação preventiva do edifício Príncipe de Vivar, no Espinheiro, Zona Norte do Recife. Uma área de laje na parte frontal do prédio desabou na manhã desta segunda-feira (26). Ninguém se feriu.

Segundo a Defesa Civil, o prédio só voltará a ser liberado após apresentação de laudo de estabilidade elaborado por calculista a ser contratado pelo condomínio.

O desabamento obstruiu a passagem de pedestres e veículos. A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) notificará o condomínio para que realize os serviços de escoramento e remoção dos escombros.

O condomínio também deverá executar a recuperação estrutural com empresa especializada.

No local, o major do Corpo de Bombeiros informou que foram identificados 34 ocupantes no edifício, que foram retirados de forma controlada. "Não temos nenhuma vítima. Ninguém passando mal em princípio", relatou.

Segundo o major, o prédio passava por obra, mas ainda não foi identificado se a intervenção está relacionada com o desabamento.