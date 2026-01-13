Pernambucano é morto a tiros por tentar impedir roubo em empresa em São Paulo

José Carlos Daniel da Silva estava indo para casa de um amigo quando presenciou o crime e tentou impedir

José Carlos levou quatro tiros em Guarulhos após discutir com criminosos (Foto: Reprodução)

Um pernambucano de 26 anos morreu após ser baleado ao tentar impedir um assalto a uma empresa na noite deste sábado (11), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu na Avenida Sargento da Aeronáutica Plínio F. Gonçalves e vitimou José Carlos Daniel da Silva.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída na via pública, já sem vida.

Ainda segundo a SSP, o homem caminhava em direção à casa de um amigo quando se deparou com criminosos tentando invadir uma empresa de geradores e decidiu intervir. Houve uma discussão, e a vítima arremessou tijolos que estavam empilhados contra os suspeitos.

Na sequência, o jovem foi atingido por quatro disparos e morreu no local. Os autores do crime fugiram em um veículo, com o apoio de outros dois comparsas. Até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada como latrocínio (roubo seguido de morte) no 7º Distrito Policial de Guarulhos, que conduz as investigações para identificar e localizar os envolvidos.