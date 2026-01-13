Assassinato de turista em Porto de Galinhas: viúva diz que houve "soco e coronhada" antes de tiros

Em entrevista concedida a uma equipe da TV Record de São Paulo, na segunda (12), Marcella Piffardine afirmou que tentou "apartar briga"

Marcella deu a versão dela para o caso, em entrevista a um equipe da TV Reecord de São Paulo (Reprodução/ TV Record)

A viúva do turista paulista assassinado em um restaurante em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, no dia 4 de janeiro deste ano, contou sua versão para o caso.

Em entrevista exibida pela TV Record de São Paulo, na noite de segunda (12), Marcella Piffardine da Silva Rodrigues, de 29 anos, disse que Rafael Ventura Martins, de 32 anos, foi morto com um tiro, em meio a uma briga com um grupo de homens, registrada no Caldinho do Neném.

Na entrevista, Marcella afirmou que o casal foi jantar no restaurante e houve uma discussão entre Rafael e um homem, que seria conhecido dele.

“Lembro que ele (Rafael) estava discutindo com uns homens. Tentei apartar a briga”, afirmou.

Ainda segundo o relato de Marcella, um dos homens chegou e deu um soco em Rafael. Em seguida, outro acertou uma coronhada com o revólver no olho dele.

“Estava com a mão no peito dele. Escutei o disparo ele caiu. Caí também. Fiquei abraçada”, narrou.



Marcella disse na entrevista que o marido não recebeu atedimento médico.

“Não vou descansar enquanto não souber quem fez isso com ele”, declarou.



O crime

Rafael Ventura Martins foi atingido por dois disparos.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor do crime já chegou ao local atirando, o que contraria as informações repassadas pela viúva.

Segundo o registro policial, Rafael estava acompanhado da companheira e de outro casal, quando um homem se aproximou e efetuou os disparos contra a vítima.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento logo após o ataque, com clientes tentando prestar socorro ao homem, que caiu próximo a uma mesa.

Em um dos vídeos, um homem realiza massagem cardíaca enquanto uma mulher, com a roupa manchada de sangue, acompanha o procedimento. Rafael, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um dos tiros atingiu o rosto da vítima.

O restaurante Caldinho do Nenen também se manifestou por meio de comunicado publicado nas redes sociais. O estabelecimento confirmou o “episódio de violência envolvendo clientes”, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à vítima, aos familiares e aos demais envolvidos.