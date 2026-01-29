Criminosos assaltam mercadinho, espancam cliente e matam ambulante em Olinda

Imagens de vídeo mostram momento em que criminosos assaltam mercadinho e espancam clientes e funcionário na Cidade Tabajara; na fuga, ambulante é assassinado

Imagens da câmera de segurança mostram momentos em que cliente idoso é chutado por criminoso (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um ambulante morreu após uma sequência de crimes registrada na noite desta quarta-feira (28), na Cidade Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A ação criminosa iniciou-se com um roubo em um mercadinho e terminou com uma vítima baleada, que não resistiu aos ferimentos.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, um grupo de cerca de cinco homens chegou ao local em um carro preto e abordou um mercadinho que ainda estava em funcionamento.

Dois suspeitos armados desceram do veículo, renderam um cliente idoso que estava na calçada, jogando-o no chão. Mesmo sem reagir, ele foi agredido com chutes.

Em seguida, os assaltantes entraram no estabelecimento e obrigaram o funcionário do caixa a entregar o dinheiro, chegando agredi-lo com tapas.

Imagens mostram que durante a ação, os suspeitos circularam pelos corredores do mercadinho, recolhendo produtos. Sobrou agressão até para um cachorro que estava no local, atingido com chutes.

Um terceiro homem, usando capacete, aparece nas imagens participando do assalto. Este teria chegado de motocicleta.

Segundo moradores, o carro usado na ação havia sido roubado minutos antes, em uma rua próxima ao mercadinho. O grupo teria chegado em dois veículos e contado com apoio de uma motocicleta.

Durante a fuga, os suspeitos abordaram outra pessoa. Conforme informações repassadas pela polícia, a vítima teria resistido e foi baleada. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara, mas não resistiu e morreu antes de dar entrada na unidade.

Segundo moradores, a vítima era um comerciante ambulante e conhecida na comunidade, onde trabalhava vendendo frutas e verduras. Segundo relatos, a filha dele trabalhava no mercadinho no momento do assalto.

O corpo do comerciante foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).