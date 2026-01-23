Cantor conhecido na região foi atacado com golpes de garrafa e pedra na casa da namorada em Buíque, no Agreste de Pernambuco

Cantor de Buíque é assassinado pelo ex da namorada e tem corpo jogado em canal no Agreste (Reprodução /redes sociais)

Um homem foi assassinado com golpes de garrafa e pedra dentro da própria residência pelo ex-companheiro da namorada na madrugada desta quinta-feira (22), no bairro de Novo Horizonte, no município de Cupira, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Marcelo José da Silva, cantor conhecido na região. O corpo foi jogado dentro de um canal no bairro de Novo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcelo estava em casa com a companheira quando o ex-companheiro da mulher entrou no imóvel após arrombar a porta. O suspeito atacou a vítima, com golpes de garrafa e pedras.

Por conta da gravidade dos ferimentos, Marcelo morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que o corpo da vítima é levado, totalmente despido, pelo suspeito. O corpo foi deixado em um canal localizado sob a ponte da Avenida Juscelino Kubitschek. O suspeito fugiu do local em seguida.

O corpo foi encontrado por moradores da região que acionaram a Polícia Militar.

Ao chegar no local, a corporação realizou o isolamento da área para os trabalhos de investigação da Polícia Civil e de perícia do Instituto de Criminalística.

Após perícia no local, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Ainda de acordo com as informações, a bicicleta da vítima foi levada pelo suspeito e abandonada nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Caruaru. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.