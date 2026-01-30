Carnaval 2026: confira a programação de prévia gratuitas no Recife desta sexta (30) e do fim de semana

Programação de prévias gratuitas do Carnaval 2026 do Recife contará com ao menos 10 eventos, entre esta sexta (29) e o domingo (1º), envolvendo cortejos de maracatus, blocos carnavalescos, encontro de afoxés, entre outros

A despedida do mês de janeiro e o início de fevereiro para os foliões do Recife será repleta de diversas prévias gratuitas do Carnaval 2026. Segundo a gestão municipal, haverá ao menos 10 eventos entre entre esta sexta (29) e o domingo (1º).

Já nesta sexta-feira (30), os foliões poderão curtir no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, mais uma edição do Circuito Leda Alves de Cultura Popular, que se estenderá ainda neste fim de semana.

Os cortejos, que tem concentração no Cais da Cais da Alfândega, acontecem a partir das 17h nas sextas-feiras e das 16h nos sábados e domingos, reunindo mais de 20 agremiações de maracatus de baque virado e baque solto, afoxés, bois, ursos, caboclinhos, blocos líricos, clubes de frevo, orquestras, passistas e grupos de dança.

No fim de semana, o Circuito Leda Alves terá como destaques os cortejos da Troca Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos e das Sambadeiras, que desfilarão, respectivamente, neste sábado (31) e domingo (1º).

Aurora dos Carnavais

Também neste sábado (31) e domingo (1º), a Rua da Aurora, na área central da cidade, será o palco do encontro de frevo canção, com a 27ª edição do Aurora dos Carnavais. A concentração será próxima ao monumento Tortura Nunca Mais, a partir das 16h.

Ao todo, 28 blocos líricos fazem parte do encontro que a quase três décadas é tradição do Carnaval do Recife. Este ano, o flabelo do Aurora será carregado pela flabelista do Bloco Lírico Compositores e Foliões, no sábado (31), e pela flabelista do Bloco Lírico Folguedos de Surubim, no domingo (1º).

Durante o percurso, os flabelistas encontrarão com os foliões ao som da Orquestra Aurora dos Carnavais, que é composta por instrumentos como Banjo, bandolim, flauta, violão, cavaquinho, pandeiro e clarinete.

Outra característica dos Blocos Líricos é a chegada de novos grupos que todos os anos se formam na cidade. "A cada ano novos blocos líricos surgem e isso reforça a importância dessa modalidade do frevo que permanece tão viva. Essa é uma característica muito interessante: pessoas mais maduras desfilando, cantando e se divertindo ao lado dos jovens que estão chegando agora", pontua Carmem.

Ensaio Ubuntu - Encontro de Afoxés

No domingo (1º), o Pátio de São Pedro recebe o Ensaio Ubuntu - Encontro de Afoxés. A prévia carnavalesca reúne música, dança, núcleos e o axé das tradições afro-brasileiras para reviver a alegria dos terreiros nas ruas.

A programação do Ensaio reúne mais de 30 afoxés pernambucanos em quatro momentos diferentes (Ensaio Ubuntu, Cerimônia Ubuntu e dois Encontros de Afoxés), ocupando o Pátio de São Pedro, o Boulevard da Avenida Rio Branco e o Pátio do Terço, durante as prévias e o Carnaval do Recife, promovidos pela Prefeitura do Recife.

O Ensaio Ubuntu integra a preparação para a Cerimônia Ubuntu – Deixando Legados e Pensando no Futuro, realizada no Boulevard da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. Neste ano, a cerimônia acontecerá na quarta-feira (11) e contará com a participação especial de Dona Carmen Virgínia, fundadora do Ubuntu e homenageada do Carnaval do Recife 2026, além de Marcos Silva, Zezé Motta e Altay Veloso.

O ritual é marcado por uma lavagem simbólica realizada por diversos afoxés, com o propósito de pedir proteção, paz e evocar vitórias para o período carnavalesco.

Os Encontros de Afoxés acontecem em dois domingos distintos e são momentos dedicados à apresentação pública das tradições dos povos de terreiro, por meio da dança, do canto e dos ritmos ancestrais. O primeiro encontro será realizado no próximo domingo (08), a partir das 16h, no Pátio de São Pedro, reunindo 16 afoxés. O segundo acontece durante o Carnaval, no domingo (15), também a partir das 16h, no Pátio do Terço, com a participação de 17 grupos tradicionais.

Ensaio Tumaraca

No sábado (31) também haverá mais uma edição do Ensaio Tumaraca. Dessa vez, o grupo Voz Nagô se reúne ao Maracatu Nação Encanto do Pina, regido por Mestra Joana, para ensaiar para o Tumaraca. O encontro acontecerá às 18h, na Rua Oswaldo Machado, nº 504, no bairro do Pina.

Confira programação das prévias

Circuito Leda Alves de Cultura Popular

Sexta-feira (30), das 17h às 22h

Bloco Eu Quero Mais, Maracatu Onça Dourada de Aliança, Afoxé Omolu Pa Kérù Awo, Entidade Cultural Afoxé Omo Lufan, Nação do Maracatu Encanto do Pina, Afoxé Elegbará, Grupo Cultural Maria Vicência, Orquestra Os Cobras, Grupo de Passistas Na Onda do Frevo, Orquestra Moto Frevo, Boi Faceiro, Tribo de Índio Ubirajara, Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Urso Preto do Maranguape, Tribo de Índios Tupiniquins, TCM Azulão em Folia, TCM Batutas de Água Fria, Tribo Caboclinho Tupinambá de Cavaleiro, Clube Carnavalesco Urso do Oião, Bloco Compositores e Foliões, Maracatu Nação Cambinda Estrela, Maracatu Nação Encanto do Dendê, Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria, Desfile Oficial do Baque Mulher e Maracatu Nação Xangô Alafin.

Sábado (31), das 16h às 20h

Cia de Folguedos, Orquestra Império, Trinca de Às Às Passistas de Frevo, Candeias Frevo Orquestra, Troça Carnavalesca Comunitária Mixta Tô Chegando Agora, Troça Carnavalesca Mista Suely no Frevo, Cia Só Ares de Dança, Orquestra Frevo Zen, Cia 40 Graus de Dança, Contemporânea Frevo Orquestra, Reisado Imperial, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Afoxé Ara Ow Funfun - Povo dos Ventos, Afoxé Aféfé Lagbará, Afoxé Filhos de Dandalunda, La Ursa de Mainha, Boi da Cutia, Inclusão Cia de Dança, Orquestra Super Pop, Studio 08 de Dança, Empada Frevo Orquestra, Grupo de Passistas Luz do Amanhecer, Estandarte Frevo Orquestra e Pitombeira dos Quatro Cantos.

Domingo (1º), das 16h às 20h

Cia de Dança No Ritmo do Compasso, Orquestra Apollo Frevo, Orquestra Capiba, Clube de Boneco Seus Malaquias, Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria, Maracatu Estrela da Tarde, Tribo de Caboclinho Tupi, Caboclinho Os Carijós de Goiana, Maracatu Onça Dourada de Aliança, Maracatu de Baque Solto Leão Coroado, Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado de Tracunhaém, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Afoxé Povo de Ogunté, Boi Mirim de Água Fria, Madeira do Rosarinho, Sultaki do Samba, Maracatu Nação Porto Rico, Grupo Jardim no Frevo, Orquestra A Recifense, Grupo de Dança Doce Mel, Orquestra Abraça Recife, Passistas Balé Popular do Recife, Orquestra 6 de Dezembro, Cia Dançantes do Passo, Orquestra Veneno do Recife e Sambadeiras .

Percurso: Cais da Alfândega, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Rua da Moeda, Rua Mariz e Barros, Av. Rio Branco, Rua do Bom Jesus e Praça do Arsenal

Aurora dos Carnavais 2026

Sábado (31)

01. Som de Serenata

02. Estrela da Ilha

03. Flor do Eucalipto

04. Edite no Cordão

05. Compositores e Foliões

06. Utopia e Paixão

07. Flabelo do Amor

08. Cordas e Retalhos

09. Eu Quero Mais

10. Flabelo Encantado

11. Batatas

12. Flores do Capibaribe

13. Com Você no Coração

14. Flores

Domingo (1º)

01. Folguedos de Surubim

02. Lira do Carpina

03. Magia Lírica

04. Verde Linho

05. Damas e Valetes

06. Sempre Feliz

07. Flor do Tamarindo

08. Confete e Serpentina

09. Ilusões

10. Flores do Paulista

11. Boêmios da Boa Vista

12. Seresteiros de Salgadinho

13. Amantes das Flores

14. Saudade

Ensaio Ubuntu - Encontro de Afoxés

Domingo (1º), a partir das 17h, no Pátio de São Pedro

Participam, respeitando a tradição tradicional: Afoxé ECN Ará Odé (1982); Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Oxum Panda (1995); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Filhos de Dandalunda (2000); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Omim Sabá (2002); Afoxé Ilê Xambá (2004); Afoxé Omo Nilo Ogunjá (2004); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Povos dos Ventos (2004); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Obá Iroko – Emirados Árabes Unidos (2012); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016); Afoxé Filhos de Ayrá (2018); Afoxé Omo Lufan (2019); Afoxé Oyá Egun Nitá (2019); Afoxé Aganju Àseobà (2022); Afoxé Télà Ókó Ara Ejibo (2023)

