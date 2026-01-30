"Ele tava brincando feliz da vida, mas veio o tubarão e acabou a festa", diz avó do adolescente vítima de ataque em Olinda

A reportagem do Diario de Pernambuco foi, nesta sexta (30), até a casa da tia do adolescente morto por tubarão em Olinda, e entrevistou familiares da vítima, que haviam orientado para ele não ir para a praia

O ataque do tubarão que resultou na morte do adolescente Deivson Rocha aconteceu nesta quinta-feira (29) (Foto: Marília Parente/DP Foto)

Um dia após o ataque de tubarão que matou o adolescente Deivson Rocha, de 13 anos, na praia Del Chifre, em Olinda, familiares e amigos se reuniram nesta sexta-feira (30) na casa da tia da vítima, localizada no bairro de Santa Tereza. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a avó de Deivson, Lúcia Barbosa, de 61 anos, comentou sobre os momentos que antecederam o incidente.

“Antes de Deivson sair, dissemos para ele não ir, pois ele iria apanhar. Quando foi às três e poucas, chegou a notícia que ele tinha sido atacado por um tubarão. Ele tinha ido encontrar com alguns colegas que estavam na praia. Ele ficou lá tomando banho e brincando feliz da vida, mas veio o tubarão e acabou a festa”, relembrou a avó.

Após o ataque do tubarão, Deivson Rocha chegou a ser levado por pessoas que estavam na praia para o Hospital do Tricentenário, também em Olinda, mas, segundo um médico da unidade de saúde, a vítima já chegou sem vida.

O adolescente apresentava, segundo o médico, uma “lesão bastante extensa na perna direita, em uma região onde passam artérias importantes”, o que fez com que ele perdesse sangue de forma significativa.

Para Lúcia Barbosa, que fez cirurgia cardíaca há 14 anos, Deivson era um menino muito querido pelas pessoas da comunidade, onde demonstrava muita alegria quando brincava com os amigo.

“Deivson era um menino ótimo. Todo mundo aqui gostava dele. Ele era uma criança muito feliz, brincava com todos os coleguinhas dele, que infelizmente estão aqui todos chorando. Ele era um grande homem”, destacou.

Deivson vivia junto com a mãe e com um irmão mais velho. O pai do adolescente já era falecido.

A mãe e a tia do adolescente realizaram o reconhecimento do corpo do adolescente na manhã desta sexta (30), no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O corpo do adolescente será velado a partir das 14h desta sexta-feira (30), no Cemitério de Guadalupe, em Olinda.

“Desde ontem eu não como e nem dormi direito. Mas o que eu tenho de certeza é que Deivson está em um lugar em um bom lugar, pois quando Deus trabalha, ele faz tudo certo. Eu que não sei dos propósitos de Deus, mas Jesus sabe”, finalizou a avó materna de Deivson Rocha.

