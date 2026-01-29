Adolescente é atacado por tubarão em praia de Olinda, no Grande Recife

Caso foi registrado nesta quinta-feira (29), na praia de Del Chifre

O adolescente foi levado para o Hospital do Tricentenário, em Olinda (Reprodução/Redes sociais )

Um ataque de tubarão foi registrado nesta quinta-feira (29), na praia de Del Chifre, em Olinda, no Grande Recife.

Segundo informações iniciais, a vítima é um adolescente de 14 anos. Ferido na perna, o menino foi levado para o Hospital do Tricentenário, em Olinda. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.





Incidentes com tubarão

Desde 1992, quando os incidentes começaram a ser contabilizados, aconteceram 79 casos de ataques de tubarão, com 26 mortes, segundo dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). A média anual é de 2,4 casos por ano.

As áreas com maior concentração de ocorrências são Boa Viagem, no Recife (24 registros); Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (23); e Del Chifre, em Olinda (5).

Os dados também revelam os meses com mais incidentes: julho, com 11 casos; março, com 9; e maio, com 8.

O ataque anterior em Del Chifre aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2023. A vítima foi o surfista André Luiz Gomes da Silva. Montador de andaimes, ele teve ferimentos na coxa e na panturrilha esquerda.