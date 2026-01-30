"Se o tubarão te pegar vão botar a culpa na gente", alertou o amigo do adolescente, antes do ataque em Olinda

Amigos que estavam com Deivson Rocha, de 13 anos, relembram os minutos que antecederam o ataque do tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda

Comunidade vive o luto no dia seguinte à morte Deivson Rocha no ataque de tubarão em Del Chifre (Marília Parente/DP)

O luto amanheceu, nesta sexta-feira (30), na rua Nelsina Pereira da Silva, na comunidade de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Era lá que morava Deivson Rocha, de 13 anos, vítima de um ataque de tubarão na tarde do dia anterior.

Apenas alguns amigos do adolescente circulavam pelo local que já serviu de ponto de encontro de alegria da turma. Circulavam também histórias de Deivson, como as que contam os últimos momentos do garoto.

“A gente tava tudo junto no mar, mas no raso”, lembrou um amigo de infância, de 17 anos.

“Aí, ele começou a ir pro fundo e eu falei assim: ‘Deivson, não vai pro fundo. Se o tubarão te pegar vão botar a culpa na gente”, completou.

Ele contou que Deivson ficou boiando, olhando para a turma, e, quando tentava voltar, começou a gritar socorro.

“De cara achei que era brincadeira, porque ele era muito brincalhão, mas a água já se encheu de sangue. Eu disse ‘nada, mano, nada, mano!’”, relatou.

Ele contou que Deivson nadou uns dois metros, quando uma onda grande o trouxe de volta ao raso.

“Quando eu tirei ele da água, já foi fechando os olhos e começou a sair uma espuma branca da boca dele. Deixei ele com o pessoal e corri pra pedir ajuda. Depois fiquei sabendo que tinha morrido”.

Restaram ao amigo, as boas recordações.

“A gente vivia colado, tava junto todo dia. Tenho um vídeo com ele, bem pequeninho, jogando bola”, conta com a voz embargada.

“Guardo as melhores recordações possíveis. Era um menino feliz, que vivia fazendo graça pra todo mundo rir”.