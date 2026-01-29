"Ele foi entrando mais com tudo" conta amigo de adolescente atacado por tubarão nesta quinta em Olinda

Sangue no local em que menino foi socorrido (Reprodução/redes sociais)

“Eu fique mais perto da areia e ele foi entrando mais com tudo. Aí foi depois que ele falou: socorro, socorro. Aí a gente pensou que ele estava brincando porque ele é muito brincalhão. Aí depois teve o sangue e a gente recuou mais e foi para a areia. A gente falou: nada mano, nada. Ele nadou, pegou o impulso da onda. Chegou uma certa hora que ele falou que estava sem força. A gente entrou, tirou ele e botou na areia para chamar o socorro”.

Foi assim que um adolescente contou sobre o ataque de tubarão sofrido pelo seu amigo, no início da tarde desta quinta-feira (29) na Praia Del Chifre, em Olinda. Ele conta que o grupo chegou no local por volta das 13h e, enquanto ele e outros dois amigos preferiram não avançar no mar, a vítima decidiu ir mais fundo.

O amigo explicou ainda o porque de ele e os outros terem entrado no mar apesar do medo causado quando viram o sangue: “a consideração foi maior”. Os dois são amigos “da vida toda”, resume.



Após o ataque, o adolescente de 13 anos foi levado para o Hospital Tricentenário por um morador das proximidades chamado Marcelo.

