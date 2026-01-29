"Sempre lutei para que não acontecesse com mais ninguém", diz sobrevivente de ataque de tubarão em Olinda

Adolescente foi atacado por tubarão na Praia Del Chifre, em Olinda, nesta quinta-feira (29)

Cicatriz após ataque de tubarão em Olinda (Marília Parente/DP)

O surfista André Sthwart Luiz Gomes da Silva, de 35 anos, que foi atacado por tubarão na Praia Del Chifre, em Olinda, em 2023, esteve no local nesta quinta-feira (29) e lamentou a notícia de um novo incidente com o animal. Nesta tarde, um adolescente foi mordido e encaminhado ao Hospital do Tricentenário, na cidade.

Carregando uma grande cicatriz na perna, André cobrou ações mais duras para combater o banho de mar no local.

"Só conscientização não dá. Todo dia tem gente tomando banho aqui. Não tem um salva-vidas para orientar. A gente quer um ponto com salva-vidas aqui", ele cobra.

"Eu fico doente com isso. Porque a gente já fez vários protestos", ele acrescenta. "Eu estou frustrado, porque é sofrimento".

Atualmente, o surfista faz parte do projeto Delmar, de educação ambiental. Ele diz que costuma conversar com banhistas em Del Chifre e mostrar a cicatriz, para conscientizá-los a não entrar no mar. "Aí eu mostro a cicatriz e digo 'toma banho aí não'", relata.

"Sempre vim lutando para que não acontecesse com mais ninguém aqui. Várias vezes eu vim aqui", reforça.

André avalia que, mesmo a área sendo proibida para mergulho, crianças vão ao local por falta de alternativas de lazer.

"As crianças daqui não tem nada. Vai sair de casa, vai correr para onde? Vai correr pro mar, pô. Eu fui criança, eu fui assim. A gente não tem noção de perigo", completa.

O incidente em 2023

Desde 1992, foram cinco ocorrências na área, segundo levantamento do Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões em Pernambuco (Cemit).

No dia 20 de fevereiro de 2023, o surfista André Sthwart Luiz Gomes da Silva, de 33 anos, foi atacado em Del Chifre.

Pai de 5 filhos, ele contou ao Diario, em outubro do mesmo ano, como estava a recuperação. A mordida do tubarão deixou uma grande cicatriz na perna dele.

André foi atacado na segunda-feira de Carnaval. Encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no Recife, ficou internado por 10 dias.

André passou por uma cirurgia vascular que durou mais de cinco horas. A perna atingida foi a esquerda.

Apesar da gravidade dos ferimentos, ela não precisou ser amputada.

Ao se lembrar do incidente, André disse que estava em cima da prancha quando sentiu um forte impacto seguido de um choque.

“Pude ver o bicho tentando me puxar e dei um soco nele conseguindo afastar o animal, gritei pra um amigo que estava uns dois metros de mim que me ajudou a chegar na beira da praia, onde recebi rapidamente os primeiros socorros e depois disso a minha vida mudou completamente”, relembrou.

“As praias de Boa viagem e Piedade ainda têm placas alertando as pessoas ao risco de ataques de tubarões. Já em Olinda tem apenas três bandeiras chamando atenção para o risco”, alertou na ocasião.

“Embora gostemos do mar, devemos tomar cuidado até que o nosso governo faça alguma ação que realmente proteja as pessoas desse tipo de incidente”, completou.