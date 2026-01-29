Edital do governo prevê retomada de monitoramento de tubarões no estado após 11 anos

As informações são Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT). O monitoramento de tubarões na Região Metropolitana do Recife (RMR) está interrompido desde 2015.

Placa alerta para risco de ataque de tubarão (Divulgação )

No dia 8 de janeiro deste ano, o governo de Pernambuco informou ao Diario que voltará a fazer o monitoramento de tubarões no litoral do estado.

Assim o trabalho será retomado após 11 anos, de acordo com o o edital que será lançado pelo

Programa Cientista Arretado, do Governo do Estado.

As informações são Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT).

O monitoramento de tubarões na Região Metropolitana do Recife (RMR) está interrompido desde 2015.

O edital que promoverá o retorno do trabalho é denominado “Monitoramento de Tubarões no Litoral Pernambucano: Integrando Ciência, Tecnologia e Inovação na Prevenção de Incidentes”.

O projeto terá investimento de R$ 1,052 milhão e duração de 24 meses, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (SEMAS), coordenadora do CEMIT.



A área estudada pela pasta dá conta de 33 quilômetros do litoral do Grande Recife com risco crítico de incidente: da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda.

Nesta quinta, um garoto foi atacado por um tubarão em Olinda, no Grande Recife. Ele foi levado ao hospital.

O ataque anterior ao desta quinta (29) tinha acontecido no carnaval de 2023, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no rande Recife